تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الموكا

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة صغيرة قهوة

1 x معلقة كبيرة كاكاو

1 x معلقة كبيرة عسل نحل (أو سكر)

1 x عدد موز (مقشرة و مقطعة شرائح)

1 x كوب حليب كامل الدسم

1 x كوب ثلج

½ x معلقة صغيرة فانيليا الطريقة: فى الخلاط هنضرب الموز، الحليب، السكر أو العسل، مسحوق الكاكاو، القهوة والفانيليا كويس جدا.

بعد ما الخليط يتجانس هنضيف مكعبات الثلج ونضربهم فى الخلاط مرة كمان ويصب فى الأكواب ويقدم. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة القهوة والنسكافيه

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