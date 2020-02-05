تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الموز

المقادير 5 x مكعب ثلج

3 x كوب موز (مقشر و مقطع)

½ x كوب زبادي

½ x كوب حليب كامل الدسم الطريقة: يوضع الموز مع الزبادي والحليب و الثلج في الخلاط الكهربائي و يخلطوا حتى يتكون مزيج ناعم

يزين سموثي الموز بشرائح الموز و يقدم.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الموز

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