تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي لاتيه

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x معلقة كبيرة شيكولاتة (مسحوق)

3 x معلقة كبيرة قهوة

1 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 x كوب ثلج (مكعبات)

½ x كوب زبادي

½ x كوب سكر (لعمل الشربات)

½ x كوب ماء (ساخن لعمل الشربات)

¼ x كوب لبن كامل الدسم الطريقة: لعمل الشربات : يخليط السكر مع الماء الساخن مع التقليب المستمر الى ان يذوب السكر , ثم يضاف العسل ويقلب لمده دقيقة , قبل ان يوضع الخليط جانبا ليبرد.

تخلط القهوة ومسحوق الشكولاته مع الحليب الدافئ حتى تذوبا فيه.

يوضع خليط الشكولاته والقهوة مع الزبادى والشربات والثلج فى الخلاط الكهربائى ويخلطوا حتى يتكون مزيج ناعم.

يرش ببعض القهوة و يقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الشيكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات

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