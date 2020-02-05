المقادير 8 x مكعب ثلج

3 x معلقة كبيرة كاكاو

2 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 x معلقة صغيرة نسكافيه

1 x كوب زبادي

½ x كوب لبن كامل الدسم

½ x كوب شيكولاتة (نوتيلا) الطريقة: نضع جميع المكونات فى الخلاط ونخلط حتى يتجانسوا تماما.

يصب الخليط فى أكواب التقديم ويزين بالكريمة المخفوقة أو حسب الرغبة يقدم مثلجا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الشيكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.