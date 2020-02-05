تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجينة الشيكولاتة

القاهرة - لايف استايل المقادير 500 x جرام شيكولاتة (غامقة مبشورة ( 70 % كاكاو ))

6 x معلقة كبيرة شراب الذرة

1 x معلقة كبيرة ماء (فاتر) الطريقة: في حمام مائي على النار نذوب الشيكولاتة وممكن تذويبها في المايكرويف.

نرفع الشيكولاتة من على النار ونتأكد من أنها ذابت تماما ونقلب بواسطة معلقة خشبية.

نضيف الماء والكورن سيرب ونقلب سريعا وسنلاحظ أن الشيكولاتة بدأ قوامها يشتد.

نعجن بأيدينا حتى تتكون عجينة ملساء ونحفظ العجينة في وعاء بلاستيك ونغطيها جيدا بالنايلون الغذائي وغطاء بلاستيك محكم حتى لا يتسرب اليها الهواء، وتحفظ خارج الثلاجة حتى لا تصبح مثل الكرة الصلبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جناش الشيكولاتة البيضاء طريقة إعداد وتحضير شوربة الشوفان بالذرة والحليب

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