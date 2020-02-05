تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بط محشى

المقادير

0 x عدد حباية جزر (مبشوره)

3 x عدد بطاطس (مسلوقه ومهروسه)

3 x عدد عيدان كرفس (مقطع)

2 x عدد بصلة (واحدة مقطعة والآخرى سليمة)

2 x عدد فص مستكة

2 x عدد حبهان

2 x معلقة كبيرة دقيق

2 x عدد ورق لورا

1 ½ x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبه)

1 x عدد بطة

1 x عدد بصلة (مبشوره)

1 x رشة جوزة الطيب

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبه)

½ x معلقة صغيرة بابريكا

½ x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

الطريقة:

ننثر الدقيق على البطة مع الدعك من الداخل والخارج وتغسل بالماء جيدا وتترك لتصفى.

فى اناء نضع البطاطس المسلوقه والبصل المقطع والملح والفلفل والبابريكا ونقلب جيدا.

نحشى البطة بالبطاطس ونقفلها جيدا.

نضع ماء فى اناء ونتركه ليغلى ونضع فيه البطة مع الحبهان وورق اللورا والمستكه وباقى التوابل والجزر والكرفس وبصله ونتركها الى ان تنضج.

نضع البطة بعد النضج فى الفرن تحت الشوايه الى ان تأخذ لون ذهبى تقدم ساخنه .. بالهنا والشفا

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