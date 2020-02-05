تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدور بط بصوص الحبهان و العسل

المقادير

2 x كوب زيت ذرة (أو حسب الحاجة)

2 x كوب ماء (ساخن)

2 x عدد صدور بط (بالجلد)

1 x معلقة كبيرة حبهان (مطحون)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كوب عسل نحل

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كوب بصلة (مفروم)

الطريقة:

هنخلى صدور البط من العضم وعلى قد ما نقدر هننضفها كويس من الدهون

هنشرح الصدور من ناحية الجلد بالسكين و نرش عليها شوية ملح.

فى طاسة على النار هنضيف شوية زيت ونحمر فيها البط من ناحية الجلد لحد ما يحمر قليلا, وبعدين هنضيف البط فى صينية ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق.

فى طاسة على النار هنضيف زيت ونقلب فيه البصل مع شوية ملح والحبهان المطحون.

هنضيف العسل و نستمر فى التقليب مع رشة فلفل اسود.

هنضيف الماء الساخن بالتدريج مع التقليب المستمر و هنسيب الخليط على النار لحد ما الصوص يتقل.

هنخرج البط من الفرن ونصفيه من الدهون ويرجع كمان 10 دقائق يكمل تسوية وبعدها هنقدمه مع الصوص.. بالهنا والشفا.

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