القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة صويا صوص

2 x معلقة كبيرة سمسم

1 ½ x معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

1 x كوب دقيق

1 x معلقة كبيرة مستردة

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x عدد بيضة

1 x كوب بقسماط مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ x كوب لبن كامل الدسم

¼ x كوب زيت زيتون

¼ x كيلو صدور دجاج مخلية الطريقة: هنطحن الدجاج و نتبله بالملح والفلفل والصويا صوص والمستردة والبهارات والثوم والزعتر .

و بعدين نشكله على هيئة اصابع و نغمسه الدقيق ثم في خليط البيض و اللبن ثم في البقسماط و بعدين في السمسم .

و بعد كده نقليه في الزيت حتى يحمر ثم يقدم بألف هنا وشفا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمص بالقرع والثوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع الدجاج بالسمسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.