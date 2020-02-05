تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مندى الدجاج

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد قرنفل

2 x عدد بصلة

2 x عود قرفة

2 x عدد حبهان

1 x معلقة صغيرة بودرة ثوم

1 x معلقة كبيرة سمن

1 x كوب ماء

1 x كوب أرز عادى

1 x عدد دجاجة كاملة

1 x معلقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

1 x عدد ليمونة

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون الطريقة: نقوم بغسيل الأرز وينقع في الماء لمدة 15 دقيقة, و نقوم بغسيل الدجاج ويقطع وينزع الجلد ويتبل بالملح والفلفل الأحمر ومسحوق الثوم والليمون ويترك لمدة 15 دقيقة.

نقوم بتقطيع البصل شرائح رفيعة ويتم تحميرهم في نصف ملعقة سمنة، ثم نصفي الأرز ونضيفه على البصل ونقلب.

نحضر صينية تيفال ونقوم بإضافة الأرز و الماء والملح والحبهان والقرنفل والقرفه، ونغطي القالب بورق فويل مع إنزال الوجه للداخل، ونقوم بعمل فتحات في الفويل ليخرج منها البخار، ونضيف الدجاج على الفتحات ونغطيهم بورقة فويل.

ندخل القالب في الفرن على درجة 160 لمدة ساعة ونصف، ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمص بالقرع والثوم طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

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