تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفاصوليا الحمراء

المقادير 4 x معلقة كبيرة مايونيز

4 x معلقة صغيرة خل

1 x علبة حبات ذرة

1 x علبة فاصوليا حمراء

½ x معلقة صغيرة سكر

1 x عدد خس (مقطع)

½ x معلقة صغيرة ملح الطريقة: فى وعاء عميق نضع الفاصوليا والذرة والخس ونخلطهم جيدا.

فى وعاء اخر صغير نضع المايونيز والخل والملح والسكر ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.

نضيف خليط المايونيز لخليط الخضر ونقلب جيدا.تقدم باردة بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الفاصوليا البيضاء تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز مكسيكى بالفاصوليا

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