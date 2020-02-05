تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اسباجيتي بالجبن الرومي

المقادير
½ x كوب جبن رومي مبشور
مقادير طريقة تسوية المكرونة
200 x جرام مكرونة (او نصف كيس)
2 x لتر ماء
2 x معلقة صغيرة ملح
الطريقة:
نبدأ بعمل المكرونة
نغلي الماء في حلة كبيرة
نضيف الملح
نضيف المكرونة و نقلبها باستمرار علشان متعجنش
نسيبها من 8 لـ 12 دقيقة تغلي مع الماء و بعد ما تستوي صفيها من الماء
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