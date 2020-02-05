تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اسباجيتي بالجبن الرومي

المقادير

½ x كوب جبن رومي مبشور

مقادير طريقة تسوية المكرونة

200 x جرام مكرونة (او نصف كيس)

2 x لتر ماء

2 x معلقة صغيرة ملح

الطريقة:

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نبدأ بعمل المكرونة

نغلي الماء في حلة كبيرة

نضيف الملح

نضيف المكرونة و نقلبها باستمرار علشان متعجنش

نسيبها من 8 لـ 12 دقيقة تغلي مع الماء و بعد ما تستوي صفيها من الماء

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