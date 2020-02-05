إليكم بعض الأطعمة الخاصة بالمتزوجين التي تحارب العجز

يعرف العجز عند الرجال بأنه عدم القدرة على أداء العملية الجنسية بصورة كاملة، وهو غير البرود الجنسى الذى ينتج عن عدم الإثارة الجنسية إلى درجة تمكن من تحقق الرغبة فى أداء العملية الجنسية، وهو أيضا غير الضعف الجنسى وهو قلة عدد المرات التى يستطيع فيها الإنسان أداء العملية الجنسية وقد يصل الأمر إلى مرة كل شهر.

وهنا نعرض بعض الوصفات التى تساعد على التخلص من العجز الجنسى وخاصة عند الزواج الجدد، وكلها طبيعية غير مضرة بالصحة ولا توجد لها آثار جانبين حيث إنها عبارة عن بعض الأعشاب والمكونات الطبيعية المتوفرة فى الأسواق، وتجد قبولاً لدى الكثير من الناس ومن هذه الوصفات:

1. جرام واحد من غذاء ملكات النحل مع أربعة جرامات من حبة البركة المطحونة وملعقة عسل وثلاثة جرامات من بودرة نبات الجنسنج، ويضاف الكل إلى كوب من الماء ويشرب على الريق يومياً.

2. أكل صفار البيض يومياً على الريق، مع قليل من البصل يقوى القدرة الجنسية بصورة مدهشة.

3. شرب كأس من عسل النحل مع عشرين حبة من اللوز عند النوم لمدة ثلاثة أيام، يرفع القوة الجنسية إلى درجة كبيرة جداً.

4. ضع صفار سبع بيضات على النار وعليها كمية من العسل الأسود ونفس الكمية من السمن، وقلب جيداً حتى ينعقد البيض ثم يؤكل. ستجد بداخلك طاقة رهيبة للجماع.

لائحة بالأطعمة التى تساعد على التخلص من الضعف الجنسى مثل:

المسك:

يتم استخدامه لتنشيط القوى الحيوية والتناسلية.

الثوم :

يعتبر عاملاً رئيساً فى زيادة فاعلية القدرة الجنسية.

البصل:

أكل البصل يزيد من نسبة المنى وله تأثير هورمونى يشبه الهورمون الذكرى تماماً.

- القمح:

طبخ القمح باللبن والمكسرات يزيد من الطاقة الجنسية بنسبة كبيرة.

- الموز:

يقوى العضو لاحتوائه على فيتامين هـ.

- الزنجبيل:

يستخدم كمنشط للطاقة الجنسية.

- حبة البركة:

تحتوى على الكثير من الهورمونات الجنسية المنشطة وترفع فاعلية الإخصاب.

- التمر:

غنى جداً بالفوسفور الذى يعتبر الغذاء الأساسى للخلايا التناسلية ويقلل من الإصابة بالإنهاك الجنسى، اى التعب السريع عند ممارسة الجنس.

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- الحلبة:

تعمل على تدفئة الأعضاء التناسلية.

- الحمص:

أكل الحمص مخلوطاً بالعسل علاج قديم ومعروف للضعف الجنسى.

- التوت:

يزيد ورق التوت من وزن الحويصلات المنوية لما له من تأثير هرمونى.

- الشبت:

يعالج الأورام فى الأعضاء التناسلية.

- الكرفس:

وضع الكرفس على عصير الجزر يجعله يعمل كمنشط جنسى فعال.

- العود:

يستخدم زيت العود كمهيج جنسى خاصة إذا تم استعماله مع زيت الكهرمان.

- القرنفل:

يزيد القدرة الجنسية بإضافة مسحوقه للبن، ويشرب على الريق.

- جوز الطيب:

منبه جنسى قوى ولكن كثرة استخدامه لها تأثير غدمانى بحيث يعتمد عليه الجسم فى كل مرة تحدث فيها العملية الجنسية.

- الزعفران:

يقوى الجهاز العصبى المركزى ويفيد فى حالات الضعف الجنسي.

- الكاكاو:

يضاف للحليب ويشرب كمنشط جنسى فعال.

- بذر الكتان:

يخفف من آلام التهاب البروستاتة التى قد تعوق إتمام العملية الجنسية.

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