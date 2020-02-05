تعرف على أعراض متلازمة قصور القلب الاحتقاني

قصور القلب الاحتقاني هو متلازمة سريرية تشير إلى حالة لا يستطيع القلب فيها ملء ما يكفي من الدم أو لديه مشكلة في إرسال الدم في جميع أنحاء الجسم، فعندما يتأثر الجانب الأيمن من القلب، يجد القلب صعوبة في ضخ الدم إلى الرئتين لتلقي الأكسجين، وعندما يتأثر الجانب الأيسر من القلب، يكافح القلب لإيصال الدم إلى بقية الجسم، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض متلازمة قصور القلب الاحتقانى، وفقاً لموقع " nationalhealth".

ويحتوي هذا الدم على الأكسجين والمواد الغذائية الحيوية التي تعتمد عليها جميع أعضاء الجسم للعيش والعمل على النحو الأمثل.

وقصورالقلب الاحتقاني هو الأبرز لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، كما أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بقصور القلب الاحتقاني حيث أن الوزن الزائد يجبر القلب على العمل بجدية أكبر.

أعراض قصور القلب الاحتقانى

-ضيق في التنفس.

-إعياء.

-تورم في الكاحلين والقدمين والساقين.

- تورم البطن (بسبب تراكم السوائل في الجسم).

قد يشعر الشخص المصاب بقصور القلب الاحتقاني بالتعب عند القيام بمهام جسدية عادية، مثل ارتداء الملابس، أو قد يواجه صعوبة في التنفس حتى أثناء الجلوس أو الاستلقاء.

من علامات تدهور قصور القلب الاحتقاني ما يلي:

-زيادة الوزن.

-كثرة التبول.

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-السعال.

-السوائل في الرئتين.

والسوائل في الرئتين هي علامة على قصور القلب الاحتقاني الشديد وتحتاج إلى علاج طبي طارئ

اسباب قصور القلب الاحتقانى

يحدث قصور القلب الاحتقاني بشكل أساسي بسبب حالات أخرى تؤدي إلى تلف القلب، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجي، وبمرور الوقت ، تضعف هذه الأمراض القلب وتجعل مهمته أكثر صعوبة.

الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب قصور القلب الاحتقاني تشمل أمراض عضلة القلب، اضطرابات صمام القلب، وعيوب القلب الخلقية، هذه الحالات يمكن أن تجعل عمل القلب أكثر صعوبة.

فيتامين E الزائد يمكن أن يجهد القلب ويساهم في فشل القلب، ويمكن أن تسهم أيضا علاجات السرطان واضطرابات الغدة الدرقية وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

يمكن أن يؤدي اضطراب النوم الانسدادي أثناء النوم إلى زيادة الضغط على القلب، مع توقف التنفس أثناء النوم ، يتوقف تنفس الشخص أثناء النوم، مما قد يؤدي إلى وصول كمية أقل من الأوكسجين إلى القلب، لذا علاج توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن يساعد في منع قصورالقلب الاحتقاني.

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