العثور على جثة راقصة في حمام شقة رجل أعمال اكتب رسالة

موسكو - لايف ستايل
تمكنت الشرطة الروسية، من العثور على جثة راقصة فى شقة مستأجرة لرجل أعمال كوري بارز، وتحقق الشرطة في موسكو في اكتشاف جثة كريستينا دونتسوفا، حيث لم يستدل عن أي إشارة حتى الآن حول السبب الرئيسي في وفاتها.
واجتمعت كريستينا ، وهى ممثلة روسية وراقصة بأحد الكباريهات الروسية ، مع رجل الاعمال لي سونج تشول، المسؤول التنفيذي عن البيع بالتجزئة في حفلة بأحد الملاهي الليلية ، حسبما ذكرت قناة REN TV الروسية.
ووفقًا لصحيفة ” ميرور” البريطانية، أظهرت كاميرات المراقبة الموضوعة بالمبنى السكني رجل الأعمال ووي وهو يصطحب الراقصة إلى شقته الفاخرة قبل وفاتها.
وقال رجل الأعمال للشرطة إنه حين ذهب للاستحمام في حوالي الساعة الثالثة صباحًا، بعد ان استيقظ من نومه ، عثر على جثة الراقصة عارية في الحمام ولا يوجد أي مياه على جسدها، وكشفت مصادر شرطية أن الطب الشرعي لم يجد أي علامات تشير إلى أنها ماتت بشكل عنيف، حيث يتم التحقق من سبب الوفاة الحقيقي لكشف ملابسات الواقعة.
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