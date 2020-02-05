شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة تجعلك تشعر بالدفء خلال فصل الشتاء أهمها.. السمسم والفلفل الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة" boldsky "، أن الأطعمة التي نستهلكها تؤثر على درجة حرارة الجسم، تساعد بعض الأطعمة على رفع درجة حرارة جسمك وتجعلك تشعر بالدفء، وبعض الأطعمة يمكن أن تخفض درجة حرارة جسمك وتجعلك تشعر بالبرد، خلال فصل الشتاء، يميل جسمك إلى الدفء لأن هناك انخفاض في درجة حرارة الجسم ويتباطأ الأيض للحفاظ على الطاقة، فتناول بعض الأطعمة خلال فصل الشتاء سيستغرق وقتًا أطول للهضم، ويساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وهذا بدوره يجعل جسمك يشعر بالدفء..



الفلفل الحار

أطعمة تشعرك بالدفء خلال فصل الشتاء..1. الفلفل الحار ..

يحتوي الفلفل الحار على مركب كيميائي يدعى كبخاخات لديه القدرة على تحفيز التوليد الحراري مباشرة، وهي عملية تقوم من خلالها خلايا الجسم بتحويل الطاقة إلى حرارة، كبخاخات يطلق مستقبلات موجودة في الخلايا العصبية الحسية، ويخلق احساس كبير بحرارة الجسم.





الفلفل الاسود

ثانيا: الفلفل الأسود..

يحتوي الفلفل الأسود على بيبيرين، وهو مركب يمنح الفلفل الأسود مذاقه الحريف، هذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على جسمك دافئ خلال فصل الشتاء. يمكن اضافة الفلفل الأسود إلى الحساء الساخن ويطبخ.



الزنجبيل

3. الزنجبيل..

يستخدم على نطاق واسع كتوابل أو دواء شعبي في جميع أنحاء العالم، يحتوي الزنجبيل على مادة البوليفينول النفاذة المعروفة باسم الجنكولات التى تشعرك بالدفء.

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البصل

4.البصل..

يستخدم فى الطب الصيني التقليدي للحفاظ على دفء الجسم، إن تناول البصل سيزيد من درجة حرارة الجسم، ويبقيك دافئًا خلال الشتاء البارد.



الجزر

5. الخضروات الجذرية..

يتم تناول الخضروات الجذرية مثل اللفت، والجزر، والفجلن والجزر، خلال فصل الشتاء، والتى تحتوى على مركبات تساعد على إبقاء جسمك دافئًا بسبب طعمه الحار الناعم.



اللحم

6. اللحوم..

هو مصدر كبير للدهون غير المشبعة الأحادية، وحمض اللينوليك المترافق (CLA) والمواد المغذية الأخرى مثل البروتين والحديد والزنك وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 وفيتامين" د "والفوسفور، الماغنيسيوم والبوتاسيوم، عندما تأكل اللحم البقري، فإن الجسم ينفق طاقة إضافية في تحطيم الطعام وهذا يولد حرارة الجسم.



السمسم

7. بذور السمسم..

تستخدم بذور السمسم في الأطباق الهندية الحلوة، والتي تمتعت بشعبية خلال أشهر الشتاء الباردة، من المعروف أن هذه البذور تسخن جسمك وتجعلك تشعر بالراحة أثناء الشتاء.



الحبوب الكاملة

8. الحبوب الكاملة..

الحبوب الكاملة هي مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة، والتي تستغرق وقتًا لهضمها في الجسم، خلال هذه العملية، يستخدم الجسم طاقة إضافية لهضم الطعام، وهذا بدوره يجعل جسمك أكثر دفئًا.