2.1% معدل الوفيات بكورونا في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ معدل الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد 2.1%، مما يعني وفاة نحو واحد من بين كل 50 شخصاً ثبتت إصابتهم بالفيروس.
وقال جياو ياهون من اللجنة الصحية في العاصمة الصينية بكين، الثلاثاء، إن معدل الوفاة جراء الفيروس يزداد بشكل ملحوظ في مدينة ووهان، التي كانت أول مكان يتفشى فيه الفيروس؛ حيث يصل معدل الوفاة هناك 4.9%، مقارنة بـ3.1% في جميع إقليم هوبي وسط الصين، وعاصمته ووهان.
وأعلنت السلطات الصحية في الصين، الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد بلغ 20 ألفاً و438 شخصاً، إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.
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