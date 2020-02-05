تعرف علي أهم النصائح للحماية من الفشل الكلوي

تعتبر الكلى واحدة من أهم أعضاء الجسم، حيث إنها تعمل على تصفية وتنقية الدم من السموم والجراثيم وفى حالة الإصابة بمشاكل الكلى مثل الالتهابات والاصابة بالفيروسات قد تتعرض الكلى للفشل، وهو من أخطر المشاكل التى تتعرض لها الكلى، قد يكون ذلك بسبب مشاكل الضغط والسكر أو نتيجة بحصوات الكلى أو السرطان.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك علامات تدل على الاصابة بالفشل الكلوى ومنها

علامات الاصابة بالفشل الكلوى

1:انخفاض شديد فى كمية البول.

2:فقدان الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام.

3:الاعياء الشديد وعدم القدرة على الحركة.

4:عدم القدرة على التركيز مع شحوب الوجه.

5: ألم فى العضلات والمفاصل.

وذكر الموقع بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من الفشل الكلوى وهى:

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نصائح للوقاية من الفشل الكلوى

1:للوقاية من الفشل الكلوى ينصح دائما مرضى السكر بالمواظبة على تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة مع الحد من تناول السكريات للوقاية من ارتفاع نسبة السكر فى الدم، والاهتمام بالتغذية السليمة وقياس نسبة السكر فى الدم بانتظام.

2:تجنب التدخين، فقد أثبتت الدراسات والابحاث أن التدخين يؤثر على صحة الجسم والرئتين ويزيد من خطر الاصابة بتلف الكلى.

3: ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الاصابة بمشاكل الكلى وخصوصا الفشل الكلوى، لذلك ينصح مرضى الضغط المرتفع بالمواظبة على تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة وقياس الضغط باستمرار، مع التغذية السليمة التى تناسب حالتهم الصحية.

4:الحفاظ على وزن الجسم وتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة وتراكم الدهون، حيث تؤثر السمنة على صحة الكلى وبعض الأعراض الأخرى.

5:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من التهابات الكلى والفشل، كما ينصح بعدم تناول الأطعمة الوجبات الجاهزة أو الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت.

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