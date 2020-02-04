8 أعراض مزعجة لسرطان عنق الرحم لدى النساء

سرطان عنق الرحم هو السبب الأكثر شيوعاً بين النساء، قلة الوعي بأعراض سرطان عنق الرحم وعوامل الخطر، قد يؤدي إلى تأخر التشخيص لذلك.

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موقع بولد سكاي يقدم أعراض سرطان عنق الرحم، التي سوف تساعدك في الكشف المبكر عن المرض.

1. النزيف المهبلي

من الأعراض الشائعة لسرطان عنق الرحم، النزيف المهبلي غير الطبيعي، والذي يحدث عادة عندما ينتشر السرطان إلى الأنسجة المجاورة، فكري في استشارة الطبيب عندما تواجهين فترات ثقيلة، وفترات أطول من الحيض، والنزيف بين فترات الحيض، والنزيف بعد انقطاع الطمث.

2. ألم أثناء الجماع

تعاني النساء اللائي لديهن مرحلة متقدمة من سرطان عنق الرحم، من الألم أثناء ممارسة الجنس، يحدث هذا بسبب نمو الورم بالقرب من الأنسجة والأعضاء التناسلية.

إفراز مهبلي كريه الرائحة، هو أحد الأعراض المبكرة لسرطان عنق الرحم، قد يحتوي هذا الإفراز المهبلي غير العادي على بعض الدم، ويمكن أن يحدث إما بين الدورة الشهرية أو بعد انقطاع الطمث، قد تكون إفرازات المهبل بيضاء شاحبة أو وردية أو بنية أو حمراء اللون.

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4. آلام الظهر

آلام أسفل الظهر أو آلام الحوض، هي أحد الأعراض الشائعة لسرطان عنق الرحم، عندما يحدث ألم أسفل الظهر، يكون الألم مستمراً وغير محتمل.

5. فقدان الشهية

معظم النساء المصابات بسرطان عنق الرحم لا يشعرن بالجوع، وهذا يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر.

6. ألم الساق

آخر أعراض سرطان عنق الرحم هو آلام الساق، عندما يكون السرطان في مرحلته المتقدمة، قد يبدأ الورم في الضغط على الأعصاب في الساقين؛ مما يؤدي إلى تورم وألم في الساق.

7. صعوبة في التبول

يقع عنق الرحم مباشرة أسفل المثانة، وبالتالي فإن نمو الورم غير الطبيعي سيكون له تأثير مباشر على المثانة؛ مما يجعل من الصعب القيام بعملها؛ لذلك، أثناء التبول فإنه يسبب الألم والانزعاج.

8. ألم العظام

قد ينتشر سرطان عنق الرحم إلى العظام، وهذا يمكن أن يسبب ألم العظام، يحدث ألم العظام عادة في الليل، وقد تصبح عظامك أضعف وأكثر عرضة للكسر.