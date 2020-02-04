دراسة: «حمية البروتين» تعرض الإنسان للأزمات القلبية

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سلطت دراسة طبية حديثة الضوء على الأضرار التي قد تصيب القلب والأوعية الدموية، جراء اتباع حمية غذائية تعتمد على البروتين، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

ويقول باباك رازاني، بروفيسور التغذية في مدرسة الطب في جامعة واشنطن “إن التركيز على تناول الأغذية الغنية بالبروتينات بهدف خسارة الوزن وبناء مزيد من العضلات يجعل الإنسان عرضة للأزمات والسكتات”، بعد تجارب أجريت على فئران.

ويعتقد كثيرون ممن يريدون خسارة الوزن، أن اتباع نظام غذائي يخلو من النشويات ويعتمد بشكل أساس على البروتينات، سيجدي نفعا، لكنهم لا يعرفون على ما يبدو مخاطر هذا النوع من الحمية.

ويضيف رازاني أن “الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تعمل بشكل واضح على إنقاص الوزن، وأصبحت الأكثر شيوعا خلال الأعوام الأخيرة، لكن الكثير لا يعلم مخاطرها التي أثبتتها التجارب العلمية”.

وأشار إلى أن الدراسات التي اختبرت الحيوانات وبعض الدراسات الأخرى ربطت بين هذا النظام ومشكلات القلب والأوعية الدموية، وهذا ما دفع إلى إجراء دراسة موسعة للتحقق من هذا التأثير، بإطعام الفئران جرعات مكثفة من البروتين، ونشروا النتائج في صحيفة “ناتشر ميتابوليزم”.

وأعطى الباحثون الحيوانات القارضة ثلاثة أضعاف الجرعة المطلوبة يوميا من البروتين، المقدرة بنحو 40 جراما، وقارنوها بفئران أخرى بنظام غذائي غني بالبروتين والدهون.

وكشفت النتائج أن الفئران التي تناولت نسبا أعلى من البروتين، كانت أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالفئران الأخرى المعتمدة في غذائها على بروتين أقل.

ولاحظ الباحثون أيضا ترسبات في الأوعية الدموية لدى فئران نظام البروتين المكثف، قالوا “إنها تزيد كثيرا من فرص انسداد الأوعية والأزمات القلبية”.

وتعليقا على نتائج الدراسة، قال رازاني “الدراسة ليست الأولى من نوعها في هذا الصدد، لكنها تقدم فهما أعمق لتأثير الجرعات الزائدة من البروتين في الجسم والقلب”.