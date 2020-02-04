تايلاند تراقب أسعار أقنعة الوجه بعد نفاد المعروض خوفا من كورونا

وافقت الحكومة التايلاندية على تطبيق إجراءات للسيطرة على أسعار أقنعة الوجه ومطهرات اليدين، عقب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد ونقص المعروض.



وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على مقترح بإدراج المنتجات في قائمة لمنتجات تحدد أسعارها الدولة.



ويتعين على الشركات التي تنتج وتبيع المنتجات المدرجة في القائمة إبلاغ السلطات بتكاليف الإنتاج والسعي للحصول على موافقتها قبل تغيير الأسعار.



Advertisements

وكانت وزارة التجارة هي من طرحت هذا المقترح عقب ورود تقارير بنقص المعروض وارتفاع أسعار منتجات الوقاية من الفيروس.



وكانت صحيفة "ذا ستاندر" ذكرت الأسبوع الماضي، أن أقنعة الوجه نفدت في سوق تجاري كبير في بانكوك، بعد 15 دقيقة من طرحها في المحلات.



وذكرت صحيفة "ثايراث اليوم" أن أقنعة الوجه نفدت خلال دقائق من طرحها في أسواق بمناطق مختلفة في بانكوك.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن توعية المواطنين بالاستخدام والتخلص الصحيحين من أقنعة الوجه يمثلان إجراء وقائياً مهماً للحد من تفشي الفيروس.



ويشار إلى أن تايلاند سجلت 25 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، ومن بين المصابين 8 خرجوا من المستشفى.

