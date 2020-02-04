شكرا لقرائتكم خبر عن لو مصاب بسرطان الرئة.. تعرف على أفضل 8 أطعمة مفيدة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد سرطان الرئة السبب الرئيسى لوفيات السرطان، وهناك العديد من العوامل التى تؤدى إلى الإصابة بسرطان الرئة مثل التدخين، الدخان، واستنشاق السموم الضارة، لتقليل فرصتك فى الإصابة بسرطان الرئة، يجب عليك تجنب كل عوامل الخطر، والأهم من ذلك، أن نظامك الغذائى يلعب دورًا حيويًا فى تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة، بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تعمل كعوامل وقائية كيميائية تمنع الخلايا السرطانية من الانتشار وتحرض على موت خلايا السرطان، وفقا لموقع boldsky.

اطعمة احرص عليها او تجنبها لسرطان الرئة



الجزر مفيد لسرطان الرئة

الأطعمة التي يجب تناولها والمفيدة لسرطان الرئة..1. الجزر..

يعتبر الجزر مصدرًا جيدًا للبيتا كاروتين، والألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن الأخرى، وفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، فإن المدخنين الحاليين الذين لا يستهلكون الجزر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة 3 مرات مقارنة بأولئك الذين يتناولون الجزر أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.



التوت لعلاج سرطان الرئة

2. التوت..

التوت الأزرق، والفراولة، والتوت الأسود، يمتلكون العديد من المواد الكيميائية النباتية، ومضادات الأكسدة المعروفة أن لها تأثيرات مضادة للسرطان، التوت فعال في تثبيط نمو الأورام في أنواع مختلفة من السرطان بما في ذلك سرطان الرئة.

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التفاح

3. التفاح..

التفاح غني بالمركبات الفينولية، وقد أظهرت الدراسات وجود علاقة بين التفاح وانخفاض خطر الاصابة بسرطان الرئة، التفاح لديه القدرة على خفض خطر الاصابة بسرطان الرئة، النساء اللاتي يتناولن وجبة واحدة من التفاح يوميًا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.



الكمثرى

4. الكمثرى..

الكمثرى هي ثمرة أخرى معروفة لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة، وفقا لدراسة، فإن النساء اللاتي يتناولن وجبة واحدة من الكمثرى في اليوم لديهن خطر أقل للإصابة بسرطان الرئة.



الشاى الاخضر

5. الشاي الأخضر..

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات أساسية مثل الكاتيكين، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Lung Cancer ، فإن شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 18%.



الخضروات الورقية

6. الخضراوات الورقية الخضراء..

الخضروات الورقية الخضراء مثل اللفت، السبانخ، والخس عالية في اللوتين، زياكسانثين، وغيرها من مضادات الأكسدة، وكلها تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة.



الطماطم

7. الطماطم..

تحتوي على اللايكوبين، صبغة طبيعية تعطي اللون الأحمر الطبيعي للطماطم، وقد تبين أن اللايكوبين يوقف نمو خلايا سرطان الرئة، وخلايا سرطان القولون، والبروستاتا، وسرطان الفم.

8.الجرجير..

طبقًا لدراسة، يمكن لمستخلص الجرجير الذي يتم تناوله عدة مرات في اليوم أن يوقف تنشيط مادة مسرطنة من التبغ في مدخني السجائر، خلال الدراسة، تناول 82 مدخن سيجارة 10 ملليجرام من مستخلص الجرجير المخلوط بملي واحد من زيت الزيتون 4 مرات في اليوم لمدة أسبوع، أظهرت النتائج في أسبوع واحد، خفض مستخلص الجرجير مادة مسرطنة تسمى نيتروسامين كيتون المشتقة من النيكوتين لدى المدخنين بنسبة 7.7 %.



الدهون المشبعة

الأطعمة التي يجب تجنبها لسرطان الرئة..1. الدهون المشبعة..

وفقا لدراسة نشرت في مجلة علم الأورام السريرية، فإن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، كان هناك صلة مباشرة بين الدهون المشبعة والأشخاص الذين يدخنون مقارنة بالأشخاص الذين لم يدخنوا. تم العثور على الدهون المشبعة في لحم الخنزير، ولحم البقر، والضأن، واللحوم المصنعة.



المخبوزات

2. الكربوهيدرات المكررة..

الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض، والمكرونة، والمعجنات، والدقيق الأبيض، والأرز الأبيض، وحبوب الإفطار، تحتوي على سكريات بسيطة تزيد من مستويات السكر في الدم، وهذا مرتبط بـزيادة خطر الاصابة بسرطان الرئة، اختار الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة، والأرز والخبز البني.