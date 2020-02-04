شكرا لقرائتكم خبر عن فوبيا السواقة.. هل أنت مصاب بهذا النوع من الرهاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوبيا قيادة السيارات أحد أشكال القلق الشائعة التي قد تتراوح شدتها من البسيط إلى الشديد، الذى يصل إلى الرفض التام لقيادة السيارة، والرهاب هو الخوف غير المنطقى والمرضى الذي يؤثر على حياتك، ورهاب قيادة السيارة هي واحدة من أغرب أنواع الفوبيا ، وفقاً لموقع " hypnosis".

رهاب القيادة هو شكل من أشكال الخوف من فقدان السيطرة، ويخشى الأشخاص الذين يعانون من رهاب القيادة من الوقوع في زحمة مرورية وغير قادرين على الهرب إذا تعرضوا لنوبة الهلع، وكذلك يخشون أن يفقدوا السيطرة أو يفقدون السيطرة على السيارة أو يصطدمون بها.



رهاب القيادة

أعراض فوبيا قيادة السيارات

تتشابه أعراض القلق أو الرهاب أثناء القيادة مع أعراض معظم أشكال القلق الأخرى وتشمل: خفقان القلب، العرق، الارتباك، الدوخة، وجفاف الفم وضيق التنفس.

ويمكن أن تؤثر فوبيا قيادة السيارات بشكل خطير على قدرة الشخص على العمل بشكل يومي إذا احتاج إلى القيادة للعمل أو إذا كانت القيادة ضرورية للوصول إلى أي مكان بسرعة.

يمكن أن تخلق نوبات انخفاض السكر في الدم القلق الذي قد يترافق مع القيادة، إذا كنت تقود عندما يحدث انخفاض في نسبة السكر في الدم، يمكن أن يكون سبب انخفاض السكر في الدم من عدم تناول الطعام أو بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات أو السكر، وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من مرض السكر أو نقص السكر في الدم.

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نصائح لتقليل القلق أثناء قيادة السيارة

-تجنب القيادة على معدة فارغة، انتبه إلى ما تشعر به بعد تناول بعض الأطعمة، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الكربوهيدرات البسيطة (الخبز والمعجنات والمشروبات الغازية)لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اختلالات السكر في الدم.

-تجنب الكافيين أو حاول تقليله، والكافيين هو سبب معروف للقلق.

-التغلب على الإجهاد: افعل ما بوسعك لخفض مستوى التوتر لديك: ممارسة الرياضة ، وقضاء المزيد من الراحة ، والتأمل ، واليوجا قبل قيادة السيارة.

- اكتب بخط اليد بعض التأكيدات الإيجابية حول قدرتك على القيادة الهادئة والمريحة والاسترخاء، على سبيل المثال "أنا أشعر بالهدوء والراحة أثناء القيادة" ويمكنك الاستماع إلى الموسيقى.