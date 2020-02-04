كيف تعرف أنك مصاب بفيروس كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 فبراير 2020 10:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

مجرد “عطسة” أو ذكر كلمة كورونا كافية للإصابة بالذعر والرعب من الفيروس القاتل الذي ينتشر حاصدا الأرواح في الصين ودول أخرى، لكن كيف تعرف أنك مصاب بهذا الفيروس وليس الإنفلونزا العادية؟

هناك حقائق عن الفيروس وفق منظمة الصحة العالمية، فالفيروس قادر على الحفاظ على حياته والانتشار لمدة تصل إلى 6 أيام.

كما أنه من السهل انتقال الفيروس لآخرين من مجرد التنفس أو استخدام أدوات المريض أو ملامسة الأسطح الملوثة.

12 يوما حضانة

وقال أطباء يعملون بالصفوف الأمامية في مواجهة هذا الوباء، من مستشفى جينينتان في ووهان إن فترة حضانة فيروس كورونا تصل إلى 12 يوما ما يعني انتقال الفيروس من المصاب إلى آخرين دون معرفة المريض. وفق بي بي سي.

وتتشابه الأعراض الأولية مع الإنفلونزا العادية كالعطس والسعال وانسداد الجيوب وارتفاع درجة الحرارة.

لكن لا يمكن للمصاب أن يميز بين كورونا المستجد والإنفلونزا العادية، من خلال الأعراض الظاهرية فقط، وإنما الأمر يحتاج لتحليلات مجهرية للدم واختبارات مصلية.

أول ضحية

ووفق أطباء مستشفى جينينتان في ووهان فإن أول مصابين يموتان بسبب المرض بدا أنهما بصحة جيدة. لكن الاثنين كانا مدخّنين لسنوات عديدة، وهو ما قد يعني أنّ رئتي كل منهما كانتا متعبتين بالفعل.

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المصاب الأول كان رجلاً يبلغ من العمر 61 عاماً، وكان يعاني من التهاب شديد بالرئة لدى وصوله إلى المستشفى.

وكان الرجل يعاني من ضيق حاد في التنفس، وهو ما يعني أنّ رئتيه لم يكن بمقدورهما إيصال الكمية الكافية من الأكسجين إلى أعضاء جسمه كي يبقى على قيد الحياة.

وعلى الرغم من وضعه على جهاز تنفس صناعي، توقفت رئتاه وقلبه عن العمل.

الرجل أم المرأة؟

وتشير الأرقام الحديثة إلى وجود تعادل أكثر بين الجنسين في الإصابة. إذ أشارت هيئة “مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها” الصينية إلى أن نسبة الإصابة هي 1.2 رجل لكل 1.0 امرأة.

وقد يكون الرجال أكثر عرضة لأن يصابوا بالمرض بطريقة شديدة، وهو ما يستدعي نقلهم إلى المستشفى.

الطبيب لي تشانغ في مستشفى جنينتان قال إنّ “انخفاض تعرّض الإناث للعدوى الفيروسية يمكن أن يعزى إلى الحماية من كروموسوم إكس والهرمونات الجنسية التي تلعب دوراً مهماً في المناعة”.