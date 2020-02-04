سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020

واصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، في تعاملات السوق غير الرسمي وسط ارتفاع الطلب.

وقال متعاملون: زاد متوسط سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمي إلى 99.6 جنيه، كما زاد لدى البنوك ليبلغ 49.6 جنيه مقابل 49.84 جنيه للبيع.



وتسعى الحكومة السودانية للسيطرة على سعر الدولار، الذي يشهد صعودا متتاليا.

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وكشف مسؤول سوداني، السبت الماضي، عن مشاورات تجريها بلاده مع صندوق النقد الدولي لمدها بفريق لإعادة هيكلة البنك المركزي في الخرطوم.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في وقت سابق، إن بلاده ليست لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه وإنه يوجد "خلل هيكلي".

سعر اليورو والإسترليني

وحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 54.85 جنيه للشراء مقابل 55.13 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 64.53 جنيه للشراء مقابل 64.85 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي المركزي السوداني، سجل الريال السعودي 13.22 جنيه للشراء مقابل 13.28 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 13.50 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 161.93جنيه للشراء و162.74 جنيه للبيع.