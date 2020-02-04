السعودية تسجل إصابة بإنفلونزا الطيور بالرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، تسجيل أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في أحد مشاريع الدواجن بمنطقة الرياض، مؤكدة أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع.

وأكد الدكتور عبدالله أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة أن النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، يصيب الطيور فقط ولا ينتقل إلى الإنسان، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، مشيراً إلى أن هذه "العترة" تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017، وتمت السيطرة عليها، ولا تشكل خطراً على الصحة العامة.

وأوضح أبا الخيل أن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة، بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة.

وشدد المتحدث الرسمي على جميع مشاريع الدواجن في المملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعياً مربي الدواجن من المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديدة خلال الفترة الحالية.

ودعا الدكتور عبدالله أبا الخيل، الجميع في السعودية، إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ غرفة طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النفوق في الطيور.