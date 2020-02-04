إنفوجراف.. 8 عادات تقي من السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدرت آخر إحصائيات الوكالة الدولية لبحوث السرطان، التكلفة الاقتصادية للسرطان بنحو 1.16 تريليون دولار أمريكي، ما يؤدي إلى خسارة كبيرة في الإنتاجية وفي دخل الأسر والمعيشة، فضلا عن الحد من نوعية وجودة الحياة، والتسبب في الإعاقة، والوفاة المبكرة.

وتحت شعار "هذا أنا.. وهذا ما سأفعل" يتحد العالم، الثلاثاء، لإحياء اليوم العالمي للسرطان، الذي حددت منظمة الصحة العالمية الاحتفال به في 4 فبراير/شباط كل عام، حيث يعد فرصة لنشر التوعية حول مرض السرطان وحشد دعم الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد والمجتمع الدولى لإنهاء الإجحاف الناجم عن المعاناة من المرض.

ونصحت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي باتباع بعض العادات التي تقي من مرض السرطان ويوضحها الإنفوجراف التالي:



