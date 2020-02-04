طبيب مصري يطلق مسابقة لابتكار أكلات صحية شهية

كثير من متبعي الأنظمة الغذائية التي تساعد على خسارة الوزن الزائد، يشعرون بالملل بعد عدة أشهر من تناول التونة والطعام المسلوق والمشوي، فيما يعتبر الأطباء المتخصصون هذا الملل هو الخطوة الأولى لفشل "الدايت".



ويقول الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية والسمنة في مصر، إن واحدة من أهم المشاكل التي تفسد الدايت وتؤدي إلى اكتساب الوزن، هي المذاق غير الشهي للأكل الصحي، ما يجعل معظم الناس تستسلم ولا تكمل نظام الدايت.

وللتغلب على هذه المشكلة، أطلق كريم جمال مبتكر برنامج The Slim Game مسابقة تحت عنوان "The Healthy Chef" لتقديم أكلات صحية ومبتكرة، وفي الوقت نفسه شهية لتشجيع متبعي الدايت على الاستمرار في الريجيم والابتكار في المطبخ.

وكان من ضيوف الشرف في المسابقة الشيف أحمد المغازي نجم برنامج "الطباخ" على قناة مصر الأولى، وتحدث عن أساسيات الطبخ الحديث لإعداد وجبات صحية ولذيذة بطريقة سهلة، أيضاً كانت ضمن ضيوف الشرف الممثلة الشابة إسراء عماد، التي شاركت بتجربتها في الحياة الصحية، وكيف تحافظ على رشاقتها دائماً.

وقال جمال: "هدفنا أننا نصنع نظام حياة متكاملاً، لذلك قررنا أن نغير المذاق السيئ للأكل الصحي ليكون أفضل من المطاعم".

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وأشار جمال إلى أن هذا النظام يضع مجموعة من التحديات بدأت بزيادة النشاط والحركة تحديداً من خلال المشي السريع، ثم انتقلت لإعداد طعام صحي وشهي يعتمد على الابتكار الذاتي والطبخ في المنزل، مؤكداً أن السر دائماً في تغيير عادات يومية واكتساب عادات يومية صحية جديدة.





كان كريم جمال، ابتكر مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، نظاماً جديداً لإنقاص الوزن تحت عنوان "The Slim Game"، يعتمد في الأساس على اكتساب عادات صحية تؤدي إلى الرشاقة.

The Slim Game عبارة عن برنامج تفاعلي لإنقاص الوزن، والتمتع بصحة جيدة من خلال اكتساب عادات غذائية صحية، فهو ليس مجرد برنامج غذائي أو رياضي، ولكنه برنامج يقدم منظومة متكاملة تساعد على تحقيق حلم الرشاقة بشكل عملي.

ويُعتبر The Slim Game تطوراً لمفهوم الدايت، ويعتمد على 4 عناصر أساسية هي: (نظام غذائي مفصل، متابعة يومية، الدعم والمساندة، الاستمتاع).

ويقول جمال إن هذا الأسبوع من برنامج The Slim Game تم تخصيصه عن الطبخ الصحي وكيفية إعداد أكلات لذيذة نستمتع بها وتحافظ على رشاقتنا وصحتنا.