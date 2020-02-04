عودة بايرن ميونيخ للصدارة وتألق هالاند أبرز لقطات جولة البوندسليجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار (الأحد) على فعاليات الجولة الـ20 من الدوري الألماني "بوندسليجا" والتي شهدت استعادة بايرن ميونيخ صدارة ترتيب فرق المسابقة.

واستغل الـبايرن تعثر ريد بول لايبزيج بالتعادل 2-2 مع بروسيا مونشنجلادباخ ليتصدر بفارق نقطة عن رفاق المهاجم الدولي تيمو فيرنر.

بينما واصل بروسيا دورتموند تألقه بالفوز 5-0 على يونيون برلين في لقاء جعل مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل 7 أهداف في أول 3 لقاءات له بالمسابقة.

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ومن جانبه، وصل بايرن ميونيخ إلى 58 هدفاً بعد أول 20 جولة كرقم قياسي يحدث لأول مرة في تاريخه بالمسابقة.

وشهدت الجولة تسجيل 31 هدفاً، وإشهار 40 بطاقة ملونة منها 37 صفراء و3 بطاقات حمراء، بينما احتسبت ركلة جزاء واحدة سجلها ماركو ريوس لدورتموند ضد يونيون برلين.

ويستعرض الفيديوجراف التالي أبرز أرقام وظواهر الجولة المنتهية من البوندسليجا.