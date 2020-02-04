شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى النباتى يقلل من عدوى المسالك البولية.. اعرف تفاصيل الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصيب عدوى المسالك البولية ملايين الأمريكيين، والآن تشير الأبحاث الجديدة التى أشرف عليها باحثون تايوان إلى أن ما يتناولونه قد يكون له دور فى الإصابة، مؤكدين أن النظام الغذائى النباتى يقلل من فرص العدوى البولية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قارنت الدراسة التايوانية معدلات التهاب المسالك البولية بين حوالي 10 آلاف بوذي يعيشون في الدولة، ثلثهم تقريباً اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا.

وأظهر البحث أن الأشخاص الذين يتجنبون اللحوم لديهم احتمالات أقل بنسبة 16 ٪ للعدوى بالتهاب المسالك البولية مقابل أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

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وكانت الفائدة أكثر وضوحا بين النساء، حيث وجدت الدراسة أن الإناث النباتيات لديهن احتمالات أقل بنسبة 18٪ في الإصابة بالتهاب المسالك البولية مقارنة بالنساء اللائي تناولن اللحوم.

وأوضح الباحثون هذه الالتهابات المزعجة فى المسالك البولية عادةً ما تكون منشأها في الميكروبات التي يتم إدخالها عن طريق الأمعاء، ولا سيما أنواع الإشريكية القولونية التي تمثل 65-75 ٪ من جميع التهابات المسالك البولية.

وأضافوا أن اللحوم والدواجن هي "الخزان الرئيسي" في النظام الغذائي لبكتيريا الإشريكية القولونية.

وجدير بالذكر، أن عدوى المسالك البولية تصيب حوالي واحد من كل 100 شخص في جميع أنحاء العالم ، مما تسبب في عدم الراحة والضيق، وفي النساء ، على وجه الخصوص ، تعتبر عدوى المسالك البولية من أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعًا ، حيث تمثل حوالي 25٪ من جميع الإصابات.

وأضاف الباحثون أن الأنظمة الغذائية النباتية تميل أيضًا إلى زيادة مستوى الألياف في النظام الغذائي ، وقد يساعد ذلك في منع التهاب المسالك البولية أيضًا.