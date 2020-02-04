صدفة غريبة تدفع الترجي التونسي لمقاطعة قرعة دوري أبطال أفريقيا

قرّر نادي الترجي التونسي مقاطعة قرعة ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة، لاعتبارات غير رياضية، تفاؤلا بواقعتين سابقتين.

وغاب نادي العاصمة التونسية عن قرعتي الأدوار الإقصائيتين في النسختين الأخيرتين، وحقق اللقب في المرتين تباعا على حساب الأهلي المصري والوداد المغربي، وهو ما جعله يقرر القيام بنفس الخطوة في النسخة الحالية أملا في تكرر سيناريو الصدفة الغريبة.



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ويبحث الترجي عن الفوز بخامس ألقابه في البطولة الأفريقية، بعد فوزه في أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.



ونجح الترجي في الوصول لربع نهائي النسخة الحالية في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

وسيواجه الترجي في دور ربع النهائي إمّا الزمالك المصري أو الأهلي المصري أو الوداد المغربي الذين حلّوا كلهم في المركز الثاني في مجموعاتهم.