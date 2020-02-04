منظمة الصحة ترفض تصنيف كورونا "وباء عالميا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل بعد حالة "وباء عالمي".



وقالت سيلفي بريان، رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في المنظمة، للصحفيين في جنيف: "حاليا لسنا في حالة وباء عالمي. نحن في مرحلة يعد فيها الوباء متعدد البؤر".

أودى الفيروس بأكثر من 425 شخصا وأصاب 20 ألفا في الصين، جميعهم تقريبا في مقاطعة هوباي (وسط) مركز ظهور الفيروس، وانتقل إلى 25 دولة منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول.

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وقالت بريان إنه في الوقت الذي يتم فيه رصد انتقال سريع للفيروس في هوباي تعد الإصابات خارج المقاطعة "حالات انتشار" مع تجمعات متفرقة من حالات العدوى.

وأضافت: "نأمل أنه بناء على تلك التدابير في هوباي وأماكن أخرى تم تسجيل انتشار إليها يمكننا وقف العدوى والتخلص من الفيروس".

تطبق السلطات في الصين تدابير حازمة لوقف انتشار العدوى، فيما اتخذت دول أخرى سجلت إصابات تدابير لمنع انتشار الفيروس.