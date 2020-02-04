طريقة عمل سكراب التوت والسكر لتقشير البشرة وترطيبها

تماماً مثل الوجه، تحتاج بشرة الجسم إلى اهتمام خاصّ للحفاظ على نضارتها. ما أفضل من تدليل جسمكِ والتمتّع ببشرة ناعمة ومنعشة، سوى اللجوء إلى سكراب للجسم للحصول على هذه النتيجة؟ هذا المستحضر لا يجب أن يفارق روتينكِ الجماليّ، إذ يخلّصكِ من خلايا الجلد الميّتة ويمنحكِ بشرة متوهّجة ونضرة. إذا أردت يمكنك ابتياع هذا المنتج الجماليّ لكن الخبر السار أنه يمكنك أيضاً تحضيره في المنزل. من هنا سنعرّفك على طريقة تحضير سكراب التوت والسكر لتقشير وترطيب البشرة.

سكراب التوت والسكر لتقشير البشرة وترطيبها

المكوّنات:

كوب من التوت الثلّج

منافع التوت على البشرة كثيرة، من أبرزها:

يساعد التوت في التخلص من الزيوت الزائدة الموجودة في البشرة الدهنية والتحكم في إفرازات زيوت هذه البشرة وتنظيمها مع إبقاء رطوبة البشرة ونضارتها.

يساعد في تجديد خلايا البشرة التالفة وإصلاحها.

يساعد في إصلاح الخلايا التالفة التي تسبب تصبغات البشرة والشيخوخة المبكرة.

يساهم بمعالجه البشره المتضررة بفضل وجود مضادات الأكسدة والموات الكيماوية في التوت التي تعالج الجذور الحرة وتساعد علي استعاده شباب البشرة ومكافحه الشيخوخة المبكرة.

يساعد في تجديد خلايا البشرة بفضل احتوائه على الفيتامينات التي تزيد من إفراز الكولاجين في البشرة

كوب صغير من السكّر



السكّر يعمل كمقشّر طبيعي للبشرة في هذه الخلطة.

كوب صغير من زيت جوز الهند

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منافع زيت جوز الهند على البشرة كثيرة من لأبرزها:

هو غنيّ بالمواد المضادة للأكسدة التي تحارب الأسباب المسبّبة بتلف البشرة.

يعمل بمثابة مرطّب طبيعيّ فينعّم البشرة من الأعماق.

يحتوي زيت جوز الهند على الفيتامين A وE، بالإضافة إلى البروتينات الضروريّة لتعزيز إنتاج الكولاجين مما يحافظ على نضارة البشرة ويجدّد خلايا البشرة.

يحدّ من تكوّن التصبّغات والبقع الداكنة الناتجة من أشعّة الشمس ما فوق البنفسجيّة.

يعمل زيت جوز الهند على إزالة المكياج حتّى لو كانت المستحضرات مضادة للمياه.

يساعد زيت جوز الهند على تقشير الوجه لإزالة الجلد الميّت، الحدّ من البقع الداكنة وبالتالي تبيضه. احرصي على ألاّ تفرطي في عملية التقشير، إذ كلّ ما زاد عن حدّه نقص. الجئي إلى هذه العملية مرّتين في الأسبوع فقط.

بإمكانكِ استبدال جيل الحلاقة بهذا الزيت، كونه يحتوي على خصائص مرطّبة للبشرة. دلّكي المنطقة المراد إزالة الشعر منها بهذا المكوّن الطبيعيّ، ثمّ احلقي الشعر. النتيجة: بشرة ناعمة وخالية من الإحمرار.

ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

كشفت العديد من الدراسات أن مستخلص الفانيليا الإصطناعي والمعروف أيضاً باسم الفانيلين، له تأثير على الإنترلوكين Interleukin وهو مجموعة من السيتوكينات المسببّة للإلتهابات. أجري البحث على مجموعة من الفئران التي تمّ إعطائها مركّب إيميكيمود حتّى تصاب بالجلد الصدفي. بعدها تمّ منح الفئران جرعات يومية من الفانيلين لمدّة 7 أيّام. بعد انقضاء المدّة، أثبتت الدراسات أن الفئران التي تلقّت أكبر جرعات من الفانيلين ما بين 50-100 ملليغرام لكلّ كيلوغرام من وزن الجسم، شهدت أكبر نقص في التهاب الجلد الصدفي وذلك مقارنة مع تلك الفئران التي تلقّت جرعات صغيرة من مستخلص الفانيليا الإصطناعي. كما أشارت الدراسة إلى أن الفئران كلّها التي عولجت بالفانيلين، انخفضت لديها مستويات البروتين IL-17 وIL-23، ليؤكّد الباحثون أن الفانيلين كان المركّب الفعّال ضد التهاب الجلد الصدفي في هذا النموذج.

طريقة التحضير والتطبيق:

ضعي حبوب التوت المثلّجة في كيس بلاستيكيّ وقومي بهرسها. أضيفي باقي المكوّنات وامزجيها جيّداً، احفظي السكراب في درجة حرارة معتدلة واستخدميه لمدّة شهر.

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