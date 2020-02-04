فوائد تنظيف الجسم من السموم خلال أسبوع واحد

إن التخلص من سموم الجسم يعني تنظيفه من الدهون المتراكمة وإعادة تشغيل وظائفه الحيوية بصحة اكبر. هناك العديد من الطرق للتعامل مع إزالة السموم بطريقة صحية. وذلك بمنع اكل الطعام المشبع بالدهون المصنعة، الكربوهيدرات، منتجات الالبان، السكر والكافيين وبدلاً من ذلك يتم التركيز على أكل الطعام النظيف الذي يحتوي على البروتينات الخالية من الدهون، الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة ومشروبات الديتوكس . ماذا يحدث لجسمكِ عند التخلص من السموم لمدة اسبوع واحد؟ الخبراء يجيبون خلال السطور التالية.

فوائد تنظيف الجسم من السموم خلال اسبوع واحد

تنظيف الجسم من السموم يعيد توازن بكتيريا الامعاء الجيدة خلال اسبوع واحد

يؤكد الدكتور Vincent Pedre، اخصائي باطنة قائلاً:" غالبًا ما تلتهب الأمعاء بالأطعمة المصنعة التي نتناولها والتي يدخل في مكوناتها السكريات، الزيوت المهدرجة ومنتجات الألبان، جميعها مسببات يمكن ان تفسد توازن بكتيريا الامعاء الجيدة بروبيوتك مما يؤدي إلى إصابتكِ بمجموعة من الأعراض مثل انتفاخ القولون ،الغازات والإمساك.خلال اسبوع واحد من القيام بعملية إزالة سموم الجسم عن طريق تناول الغذاء النظيف ستلاحظين زيادة في حركة امعائكِ التي تستعيد البكتيريا النافعة بروبيوتك وبالتالي ستحصلين على مجموعة من التحسينات في صحتكِ مثل تحسين المزاج،النوم ،الهضم و العناية بالبشرة".

تنظيف الجسم من السموم يحسن وظيفة الكبد بفعّالية خلال اسبوع واحد

يوضح Elson Haas مؤسس مركز الطب الوقائي في امريكا قائلاً:" ترتكز وظيفة الكبد على طرد السموم من الجسم، لكن في بعض الاحيان تضعف قدرة الكبد على طرد السموم من فرط التعرض للتوتر أو للاكثار من تناول الاطعمة المصنعة وينتهي بكِ الأمر إل تخزين السموم وبالتالي تخزين المزيد من الدهون والإصابة بالإلتهابات ".وفقًا لـKaila Nguyen طبيبة الامراض الطبيعية في مركز اوريجين الصحي في كاليفورنيا أكدت قائلة ":انه يمكنكِ تطهير جسمكِ من السموم عن طريق تناول مجموعة من الاعشاب مثل جذور الهندباء والفيتامينات مثل الكولين ومجموعة فيتامين B التي تساعد الكبد في طرد سموم الجسم وتحسين وظيفته بشكل افضل".



تنظيف الجسم من السموم يعزز نضارة البشرة خلال اسبوع واحد

تؤكد الدكتورة وخبيرة التغذية Carolyn Dean قائلة:" يفرز الجلد مجموعة من السموم مثل DDT، الرصاص والكادميوم وهي عناصر سامة تكسب البشرة الشحوب والبهتان .لكن بمجرد ان يبدأ جسمكِ في طرد السموم ستلاحظين تحسن لون ونضارة البشرة في غضون اسبوع إلى اسبوعين ويبدأ الجلد في السيطرة على انتاج الزيوت الطبيعية المفرطة وبالتالي سيختفي حبّ الشباب وتصبح بشرتكِ أكثر اشراقة".

تنظيف الجسم من السموم يحسن التركيز خلال اسبوع واحد

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يؤكد الدكتور Vincent Pedre، اخصائي باطنة قائلاً:"ان اول عضو يشعر بتحسن نتيجة اتباع نظام غذائي نظيف لإزالة سموم الجسم هو الدماغ .فتنسحب اعراض الصداع التي كانت تلازمكِ عادةً خلف العين مصحوبة بضباب الرؤية وتبدأ زيادة طاقتكِ. بالإضافة إلى ذلك، بحلول نهاية الاسبوع الأول يتحسن التركيز والبصر وتنشط الذاكرة ". يفسر الطبيب Vincent Pedre هذا التغيير الإيجابي بأن هناك علاقة مباشرة بين صحة الامعاء والدماغ".

تنظيف الجسم من السموم يساعد في تحسين المزاج خلال اسبوع واحد

فيما يخص تحسين الحالة المزاجية ومدى ارتباطها بإزالة سموم الجسم يوضح الدكتور Elson Haas مؤسس الطب الوقائي في امريكا قائلاً:" ان اتباع نظام غذائي نظيف يساعد في غضون ايام على حدوث تغيير إيجابي. ذلك، بملاحظة تحسينات في نومكِ وطاقتكِ وخسارة الوزن وجميعها عوامل تؤثر بشكل كبير في تحسين المزاج للافضل".

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