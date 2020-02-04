طريقة عمل خلطتين من الحلبة لنفخ الخدود وتطويل الشعر

فوائد الحلبة الجماليّة كثيرة ومتعدّدة، من أبرزها التخلّص من الخطوط الرفيعة، البقع السوداء، وتغذية الشعر وغيرها. لكن هل كنت تعرفين أن الحلبة يمكنها أن تساعدك في نفخ الخدود أيضاَ، أو تطويل الشعر؟ من هنا سنعرّفك على خلطتين من الحلبة، واحدة لتوريد ونفخ الخدود والثانية لتطويل الشعر وزيادة كثافته.

فوائد الحلبة للبشر والشعر

فوائد الحلبة للبشرة

مطهّر ومنظّف طبيعيّ للبشرة، إذ تعيد إليها حيويّتها وتزيل آثار الأوساخ المتبقيّة فتصبح بشرتكِ متوهّجة ومشرقة.

تحارب علامات الشيخوخة بشكلٍ فعّال، إذ تشدّ البشرة وتعزّز إنتاج الكولاجين.

تعطيكِ بشرة خالية من الشوائب، إذ تكافح ظهور حبّ الشباب، البثور والبقع الداكنة.

تمنع الحلبة ظهور التجاعيد والبثور على البشرة، كما أنها تقضي على الرؤوس السوداء أو الزيوان، وتُستخدم عن طريق وضع بذور الحلبة في كمية مناسبة من الماء المغلي، وبعد أن يبرد ماء الحلبة يُغسل به الوجه، كما يمكن خلط المزيج بالخلاط الكهربائي حتى تتكون عجينة تطبّق على الوجه، وتترك لمدة عشرين دقيقة، ثم تُغسل بالماء جيداً.

تحتوي الحلبة على مضادات الأكسدة، وفيتامين C، ومضادات للالتهابات، مما يعالج البشرة من العديد من المشاكل؛ مثل: الإكزيما والدمامل والحروق، كما أنها تخلص الوجه من الندوب.

تحتوي على مجموعة من الفيتامينات؛ مثل: فيتامينات B1 وB2 وB3 وB6، إضافةً إلى فيتامين C، وحامض الفوليك، والمعادن المختلفة مثل: الحديد، والزنك، والسيلينيوم، والنحاس، والبوتاسيوم.

خلطة الحلبة لنفخ الخدود:

المكوّنات:

- ملعقتان من بودرة الحلبة

- ملعقة من الخميرة

ملعقة من العسل

طريقة التحضير والتطبيق:



امزجي المكوّنات وطبّقي المزيج على الخدود. اتركيه حتى يجف واغسلي بعدها بالمياه الباردة.

فوائد الحلبة للشعر

تحتوي الحلبة على البروتين، وحمض النيكوتينيك ممّا يقوّي الشعر، ويمنع تكسّره، وتحتوي أيضاً على الهرمونات التي تقوّي من نمو الشعر، وتحتوي على الليسيثين الذي يقوّي ويرطّب الشعر، ويمكن استخدامها في منع تساقط الشعر.

قناع الحلبة يضيف اللمعان للشعر؛ لاحتواء بذور الحلبة على الليسيثين الذي ينتج مادةً لزجةً عند نقع بذور الحلبة في الماء، وتضيف هذه المادة اللمعان والتألّق للشعر.

تحتوي الحلبة على خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للفطريات تساعد على المحافظة على فروة الرأس نظيفةً، وخالية من الالتهابات، وتضيف النعومة واللمعان للشعر، وهي علاج فعّال لفروة الرأس الجافة.

بذور الحلبة علاج فعّال لجفاف فروة الرّأس، والتهابات الجلد، والعدوى الفطريّة في فروة الرأس، ممّا يجعلها علاج فعّال للقشرة أيضاً.

بذور الحلبة تحتوي على خصائص تؤخّر الشّيب، وتعيد إلى الشعر لونه الطبيعيّ.

خلطة الحلبة لتطويل الشعر:

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المكوّنات:

- ملعقة كبيرة من بودرة الحلبة

- 5 ملاعق من الزبادي

- ملعقة من زيت الزيتون

طريقة التحضير والتطبيق:

امزجي المكوّنات وطبّقي الماسك على الشعر لمدّة 30 دقيقة. اغسلي بعدها بالمياه الساخنة.

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