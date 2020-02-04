طريقة عمل خلطتين من القرفة لبشرة مشدودة وشعر صحيّ

عُرفت القرفة بكونها واحد من التوابل التي تستخدم بطرق عديدة في الطهي بسبب مذاقها ورائحتها الطيبة. إلى جانب فوائدها الصحية، تتميز القرفة بأنها احد افضل الخيارات الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر. من فوائدها على البشرة أنها تحارب التجاعيد وتساعد في معالجة حب الشباب. أما للشعر فتحميه من المؤثرات الخارجية الضارة مثل الغبار واشعة الشمس، تجدّد فروة الرأس وتحسن دورتها الدموية، وبالتالي تنشط عملية نمو الخصل بسرعة، فضلاً عن منح الشعر القوة والبريق. من هنا حضرنا لك خلطتين من القرفة، الأولى لتصغير المسام وشدّ البشرة والثانية لتطويل وتكثيف الشعر.

قبل أن نطلعك على المكوّنات وطريقة التحضير، سنقدّم لك أبرز فوائد القرفة الجماليّة:

فوائد القرفة للبشرة والشعر:

فوائد القرفة للبشرة:

تساعد على زيادة نسبة الكولاجين بالجلد التي تحمي البشرة من الإصابة بالتجاعيد والعلامات الدقيقة، لاحتوائها على مادة السينامالديهيد.

تساعد القرفة في شدّ البشرة ومحاربة علامات التقدّم بالسنّ، كما تصغّر المسام المفتوحة.

تحتوي على الخصائص المضادة للالتهابات، التي تساعد على تطهير الجروح.

تحتوي على مضادات الجراثيم والفطريات، التي تساعد على قتل البكتريا.

تساعد على علاج حب الشباب ويمكن علاج حب الشباب بعمل خليط من القرفة والعسل ووضعه على البشرة لمدة نصف ساعة وتغسل بعدها البشرة جيداً.

خلط القرفة مع العسل ووضعه على البشرة يساعد على التخلص من الحكة الجلدية والالتهابات.

تساهم في التخلص من الجلد الميت.

تساعد على تنعيم البشرة بفضل المواد المضادة للتأكسد الموجودة بها.

تحافظ على ترطيب الشفاه والتخلص من التشققات الموجودة بها.

تحتوي على فيتامين D وفيتامين b6 وتحتوي على الفولات والنياسين، ما يقلل من كمية إفراز الدهون بالبشرة.

فوائد القرفة للشعر:

تحد من تساقط الشعر بشكل فعال، تحميه من التلف وتحافظ عليه من التكسّر نتيجة تقلبات الطقس أو عوارض أخرى مختلفة.

تقضي على قشرة الشعر، وتخفف من الحكة الشديدة.

تساعد على إزالة السموم والبكتيريا العالقة في الشعر، والتي تكون نتيجة الكثير من العوامل البيئية المختلفة.

تُنعم الشعر بطريقة فعالة خلال فترة زمنية قصيرة، وتجعله حيوياً ورطباً طوال اليوم.

تحد من مشكلة التقصف الشديدة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات المهمة جداً.

تساعد في التخلّص من مشكلة الصلع في الشعر.

تساعد على إطالة الشعر خلال فترة زمنية قصيرة بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن الكثيرة.

طريقة عمل خلطة القرفة لتصغير المسام وشدّ البشرة

المكوّنات:

- ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقتان صغيرتان من العسل

- رشّة من بودرة جوزة الطيب



طريقة التحضير والتطبيق:

امزجي المكوّنات جيّداً وطبّقي المزيج على البشرة لمدّة 15 دقيقة. ربّتي وجهك بمنشفة مبللة بالمياه الساخنة. بعد 5 دقائق امسحي الماسك واغسلي وجهك.

طريقة عمل خلطة القرفة لتطويل وتكثيف الشعر

المكوّنات:

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- ملعقتان من القرفة

- 7 ملاعق صغيرة من زيت الخروع

- 10 قطرات من زيت إكليل الجبل

طريقة التحضير والتطبيق:

امزجي المكوّنات جيّداً وطبّقي الماسك على فروة الرأس لمدّة 30 دقيقة. دلّكي رأسك لمدّة 5 دقائق. اغسلي شعرك بعدها بالمياه الفاترة.

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