5 منتجات عناية بالبشرة لا يجب أن تستغني عنها أبدًا في روتينكِ الجمالي

صحيح أن روتين العناية بالبشرة يضمّ العديد من المنتجات التي تعمل على تجديد خلايا البشرة، ترطيبها وزيادة نضارتها، إلّا أن هناك بعض المستحضرات الأساسية التي لا يمكن أن تستغني عنها أبداً في روتين العناية بالبشرة. من هنا، إليكِ 5 منتجات ضرورية في روتين كل امرأة لبشرة نضرة وشابة، والتي يجب أن تستخدميها على الدوام.

5 منتجات عناية بالبشرة أساسية في الروتين الجمالي

1- منظف الوجه

يجب على كل سيّدة مهما كان عمرها أن تقتني منظّفاً للوجه، واستخدامه بشكل خاص عند المساء. هذا المنتج يساعد في تنظيف البشرة والتخلّص من الأوساخ العالقة. هذه الخطوة هي المفتاح الأساسي للحصول على بشرة شابة ونضرة. من المفضّل اختيار نوع منظّف الوجه المناسب لنوع بشرتكِ، حتى تحصلي على النتيجة المرجوّة.

إذا كنتِ صاحبة بشرة دهنية، فالجئي إلى منظف الوجه الخالي من الزيوت والمصنوع من الطين أو الفحم، ما يساعد في امتصاص الزيوت الزائدة وتنقية المسامات.

إذا كنتِ صاحبة بشرة جافة، فاستخدمي منظف الوجه الشبيه بالمرهم ويُعرف بـCleansing Balm أو الذي يأتي على شكل كريم غنيّ بالحليب Cleansing Milk. هذان النوعان يعملان على إزالة الأوساخ من البشرة وحمايتها من الجفاف.

إذا كنتِ صاحبة بشرة حساسة، فاستخدمي منظف الوجه ذي تركيبة المياه أو ما يعرف بمياه ميسيلار. هذه الأخيرة تعمل على تنقية بشرتكِ وإزالة الأوساخ من المسام سريعاً.

إذا كنتِ صاحبة بشرة مختلطة، فالجئي إلى منظف الوجه الذي يأتي على شكل جل Cleansing Gel، ما يساعد في ترطيب البشرة والتخلّص من الزيوت الزائدة وذلك بفضل تركيبته الأساسية التي تحتوي على المياه.

2- سيروم الوجه

سيروم الوجه هو واحد من أهمّ منتجات العناية بالبشرة التي يجب أن تتدخل في روتين كل امرأة. هذا المنتج بالتحديد يوفّر دفعة إضافية من الترطيب بعد التنظيف، كما أنه يعمل على إصلاح خلايا البشرة، الوقاية من التجاعيد ومحاربتها ومنحها إشراقة لا مثيل لها. في الواقع، كل سيروم يرتكز على فائدة معيّنة للبشرة ، كما يمكن أن يجمع أكثر من منفع، وهو يتميّز بتركيبته السائلة أو التي تأتي على شكل جل، ويكون عادة أقلّ سمكاً من الكريمات. إضافة إلى أن السيروم لديه قدرة عالية على اختراق الطبقات العميقة من الجلد وبطريقة سريعة، كما يزوّد البشرة بمكوّنات نشطة، وذلك بفضل احتوائه على جزيئات صغيرة. من جهة أخرى، لتستفيدي من منافع السيروم، احرصي على أن يكون مناسباً لنوع بشرتكِ سواء كانت جافة، دهنية، حساسة أو مختلطة:

إن كنتِ صاحبة بشرة جافة، فابحثي عن سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك Hyaluronic Acid. هذا المكوّن يرطّب الجلد من العمق ويؤمّن كلّ المرونة والليونة لبشرتكِ.

إن كنتِ صاحبة بشرة دهنيّة، فمن المفضّل اللجوء إلى مستحضرات سيروم ذات تركيبة مطفيّة أو Matte تمنحكِ سحنة جميلة. كما السيروم الذي يحتوي على حمض الجليكوليك هو مناسب للبشرة الدهنيّة إذ يحدّ من الإفرازات.

إن كنتِ صاحبة بشرة حساسة، فمن المفضّل تطبيق سيروم يهدّئ البشرة. كما من المحبّذ الإبتعاد عن مستحضرات السيروم التي تحتوي على العطور الإصطناعيّة، المواد الكيميائيّة، والسولفات.

إن كنتِ صاحبة بشرة مختلطة، فمن المفضّل اللجوء إلى مستحضرات سيروم خالية من الزيوت وذات تركيبة تحتوي على المياه بشكل أساسي.

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كريم المرطب من أهمّ أهمّ منتجات العناية بالبشرة التي يجب أن تدخل في روتين كل سيدة مهما كان عمرها. هذا المنتج يعمل بشكل أساسي على ترطيب البشرة من العمق، للمحافظة على نضارتها في كل الأوقات. طبعاً، من المفضّل أن يتمّ اختيار كريم المرطب المناسب لنوع بشرتكِ حتى تستفيدي أكثر من منافعه.

4- كريم العيون

من الضروري جداً أن يتمّ إدخال كريم العيون إلى روتين العناية الخاص بكل امرأة، وذلك بدءً من عمر العشرين. هذا المنتج يساعد في الوقاية من الخطوط الرفيعة، كما أنه يرطب بشرة العيون ويمنع ظهور الهالات السوداء ويعالجها. عادة، يحتوي كريم العيون على مواد مضادة للأكسدة مثل الفيتامين ه وبعض من المكوّنات الطبيعية التي تزوّد وجهكِ بالرطوبة اللازمة والإشراقة.

5- واقي الشمس

واقي الشمس هو واحد من المنتجات الضرورية التي يجب أن تتواجد في روتين كل سيّدة. هذا المنتج يساعد في حماية البشرة من الأشعة الشمسية، الأمر الذي يقي من ظهور التصبّغات والبقع الداكنة ليوّحد لون الجلد، كما أنه يؤخّر علامات الشيخوخة.

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