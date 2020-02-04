شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية تطالب FDA بترخيص طارئ لاختبار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، بطلب للحصول على تصريح طارئ لتوزيع اختبارها فيروس كورونا، وتعتقد أن التشخيص قد يكون متاحا بحلول نهاية الأسبوع.

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" يعد مختبر الوكالة الصحية في أتلانتا، بولاية جورجيا، هو المكان الوحيد في البلاد المجهز بفحص الدم الذي يشخص الفيروس، حيث ينتظر 82 شخصًا النتائج.



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ويسمح تصريح الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للوكالة الفيدرالية بإرسال الاختبارات إلى الولايات، مما يعجل بعملية تشخيص الفيروس.

ويشدد مسئولو الصحة على أن خطر الإصابة بالفيروس التاجي على الأمريكيين منخفض، ولكن المسافرين ما زالوا يتدفقون من ووهان والبر الرئيسي للصين، وتقول سلطات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من المؤكد أن البعض سيحمل الفيروس معهم.

وقالت الدكتورة نانسي ميسونييه ، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي، إن أي شخص سافر داخل الصين خلال الأيام 14 الماضية سيتم توجيهه عبر 11 مطارًا أمريكيًا للفحص، على أن يتم العزل تلك المدة لحين التأكد من عدم وجود أعراض للمرض.

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ومنذ بدء تفشي المرض في ديسمبر 2019، كانت 99 % من الحالات في الصين ومعظمها في ووهان، ولكن حتى تلك اللحظة سجلت حالات الإصابة اكثر من 20.000 ألف حالة إصابة فى دول عديدة مع تسجيل ما يقرب من 427 حالة وفاة، منها 11 حالة مؤكدة في الولايات المتحدة من بينها 6 حالات في كاليفورنيا 2 في ولاية إلينوي و1 في كل من أريزونا وماساتشوستس وواشنطن.

وكانت 9 حالات من بين الأشخاص الذين سافروا إلى ووهان ، و2 من حالات الانتقال من شخص لآخر.

يذكر أن حالات الوفاة من فيروس كورونا تجاوزت عدد القتلى فى الصين مقارنة بفيروس السارس فى الفترة 2002-2003 فى للصين حيث سجلت 427 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا مقارنة بـ 349 شخصا من السارس، ومع ذلك، فإن معدلات الوفيات أقل بالنسبة لفيروس كورونا سجل 2% بينما سجل سارس معدل وفيات وصلت إلى 10%.