من هم الأطفال المعرضين للإصابة بالأنيميا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 04:43 مساءً - تعتبر أنيميا نقص الحديد أكثر أنواع الأنيميا انتشاراً بين الأطفال والبالغين أيضاً، وتعني نقص عدد كرات الدم الحمراء أو ما تحتويه من هيموجلوبين، ويشار إليها بضعف أو فقر الدم. الدكتورة فردوس سليمان استشاري مساعد قسم التغذية الإكلينيكية توضح مظاهر النقص وأسبابه وطرق للعلاج. أسباب الإصابة بالأنيميا تنتج أنيميا نقص الحديد عن نقص تناول الحديد خاصة مع زيادة الاحتياج إليه، أو نقص امتصاص من الجهاز الهضمي، أو زيادة فقد الحديد نتيجة النزف المتكرر. أعراض الأنيميا أعراض تشخيص أنيميا الحديد تختلف من فرد لآخر حسب درجة الأنيميا، من مظاهرها:

فقدان الشهية، التعب مع أقل مجهود، ضعف التركيز والصداع والدوخة، سهولة تقصف الشعر والأظافر وفقدانها لبريقها.

عدم انتظام الدورة لدى البنات وشحوب الجلد والملتحمة، إضافة إلى التهابات بالفم واللسان وتنميل بالأطراف.

ينبغي اللجوء إلى المختبرات المعملية لتشخيص فقر الدم وتحديد شدته، ومن أهم وأسهل هذه الفحوص المعملية هنا تقدير نسبة الهيموجلوبين وحجم كرات الدم في الدم. الأطفال المعرضون للإصابة بالأنيميا Advertisements الطفل المولود مبكراً -أقل من 37 أسبوعاً- أو ناقص الوزن، أقل من 2,5 كجم، والطفل المولود لأم مصابة بالأنيميا، والرضيع الذي يتغذى لفترة طويلة على لبن الأم فقط.

وهناك الرضيع الذي يتغذى على ألبان الأبقار ولديه حساسية ضدها، وكذلك الطفل الذي يتناول غذاءً غير متوازن، قليل المحتوى من الحديد، والطفل المصاب ببعض الديدان كالإنكلستوما أو البلهارسيا. البالغون المعرضون للإصابة بالأنيميا الفتيات في سن البلوغ والمراهقة، السيدات الحوامل، والمرضعات، وكذلك اللاتي تعرضن لنزيف متكرر مرضي، أو عن طريق تكرار الحمل والولادة مع تقارب فترات الحمل.

ومن أسباب الأنيميا أيضاً؛ الإصابة ببعض الأمراض التي تحدث نزيفاً مستمراً مثل البواسير المزمنة، أو بعض الديدان، أو تناول الأدوية بكثرة خاصة المسكنات؛ فهي تعرض الفرد لنقص الحديد.

يعتمد علاج الأنيميا والوقاية منها على العلاج الدوائي، والعلاج الغذائي، وعلاج أسباب فقدان الجسم للدم. مستويات الهيموجلوبين الدالة على فقر الدم الأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات مستوى الهيموجلوبين أقل من 11.

الأطفال من 6 إلى 14 سنة أقل من 12.

البالغون الذكور أقل من 13، البالغات أقل من 12.

البالغات الحوامل أقل من 11. (التقرير تبع منظمة الصحة العالمية). معوقات امتصاص الحديد تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن ومنتجاته؛ حيث يفضل تناولها قبل أو بعد الأكل بفترة كافية.

تناول الأطعمة الغنية بمركبات حمض الفايتيك مثل الحبوب الكاملة؛ حيث يمكن التغلب عليها بتناول أطعمة غنية بفيتامين "ج".

كما يفضل الابتعاد عن الشاي والقهوة؛ حيث يفضل تناولها بعد الأكل بساعة على الأقل، أو استبدال مشروب آخر بها مثل الحلبة أو الكركديه أو التمر الهندي.

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