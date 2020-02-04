إلامَ يشير ترجيع الأطفال حديثي الولادة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 04:43 مساءً - تحار أغلب الأمهات في ترجيع الأطفال حديثي الولادة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يوضح لك الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة إلى ماذا يشير الترجيع عند الأطفال حديثي الولادة.

وقال «مختار» إن القيء المقذوف عند الرضع غالباً ما يكون بسبب حالة تسمى ضيق البواب. تؤثر هذه الحالة على أنبوب في جسم الطفل يصل الأمعاء الدقيقة والمعدة.

ضيق البواب يجعل من الصعب على الرضيع الحصول على ما يكفي من التغذية والسوائل. يمكن أن يصاب الطفل حديث الولادة بالجفاف سريعاً، لذلك من المهم التماس العناية الطبية على وجه السرعة. أعراض ضيق البواب تبدأ الأعراض عادة بتقيؤ كمية صغيرة من الحليب بعد الرضاعة. سوف يزداد هذا سوءاً تدريجياً على مدى بضعة أيام حتى يبدأ الرضيع في القيء، يمكن للطبيب تشخيص الحالة من خلال الشعور بتورم بطن الرضيع. علاج ضيق البواب هو عملية جراحية. سيؤدي ذلك إلى توسيع الممر بين المعدة والأمعاء الصغيرة بحيث يمكن أن يمر الطعام ويهضم.

تتم العملية تحت التخدير العام. بمجرد الانتهاء من العملية، سيحصل الرضيع على مسكن للألم ويغذى بكميات متزايدة ببطء من الحليب. عندما يتغذون بشكل طبيعي، يمكنهم العودة إلى المنزل، تعتبر جراحة ضيق البواب منخفضة المخاطر. ترجيع الأطفال حديثي الولادة والتسنين Advertisements التسنين والقيء وعدوى الأذن، عدوى بكتيرية أو فيروسية غالباً ما تكون سبب القيء، قد يحدث القيء في الوقت نفسه الذي تظهر فيه أعراض التسنين.

يشير تحليل لبحث أجري في ثمانية بلدان إلى أن التسنين قد يجعل الأطفال يشعرون بعدم الارتياح، لكن من غير المرجح أن يجعلهم يتقيؤون. بافتراض أن التسنين يسبب القيء أو الحمى، قد يتجاهل الأطباء أو مقدمو الرعاية السبب الحقيقي للمرض. نتيجة لذلك، من المحتمل أن يكون القيء خلال هذا الوقت بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية. قد تسبب العديد من الأمراض بما في ذلك:

نزلات البرد أو الإنفلونزا.

عدوى الأذن.

التهاب المعدة والأمعاء أو عدوى أخرى في المعدة. يمكن المساعدة من خلال: الحفاظ على الطفل رطب.

السماح لهم بالراحة.

استئناف نظامهم الغذائي المعتاد بمجرد انقضاء 12 - 24 ساعة منذ آخر تقيؤ. متى يتم استدعاء الطبيب إذا كان أي من الأعراض التالية يصاحب القيء: حمى.

طفح مستمر.

رفض السوائل.

التهيج الشديد.

ضيق في التنفس. علامات الجفاف، بما في ذلك جفاف الفم، ونقص الدموع، وحفاضات رطبة أقل من المعتاد.

النوم أكثر من المعتاد.

معدة منتفخة.

يجب على الأمهات أخذ الطفل لرؤية الطبيب إذا استمر القيء لأكثر من 12 ساعة، أو إذا كان الطفل يتقيأ بقوة كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلامَ يشير ترجيع الأطفال حديثي الولادة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.