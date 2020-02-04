20 دقيقة رياضة تنافس الكافيين في تنشيط الذاكرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة أن 20 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية لها نفس تأثير احتساء القهوة في تنشيط الذاكرة.

وقارن الباحثون من مختبر التمارين الرياضية بجامعة ويسترن في أونتاريو بكندا آثار الكافيين والتمارين الرياضية على الذاكرة العاملة، وخلصوا إلى أن ممارسة التمارين جيدة للذهن وللجسم أيضا، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي".

وبقدر ما يبدو أن تناول فنجان من القهوة أمر جيد، لا يمكن التغاضي عن حقيقة أن الكافيين مادة مؤثرة نفسيا، ولها بعض الآثار الجانبية مثل القلق وارتعاش الجسد.



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وأظهرت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيتشر ساينتيفيك ريبورتس"، أن التمارين الرياضية والكافيين لهما تأثير مماثل، وكان التحسن في الذاكرة العاملة للمشاركين في التجربة الخاصة بالدراسة مماثلا بعد قضاء 20 دقيقة على جهاز المشي وأخذ جرعة من الكافيين.

وأكدت الدراسة أن التمارين الرياضية، بفوائدها طويلة الأمد، يمكن أن تساعد في تحسين المزاج والتركيز مثل الكافيين، ووجدت أنها يمكن أن تساعد في تخطي أعراض انسحاب الكافيين إذا ما قرر الإنسان تقليل نسبته.

ومن أهم الأعراض الشائعة لانسحاب الكافيين من الجسم الغثيان والتعب وقلة الطاقة والانفعال وتراجع الحالة المزاجية و"ضبابية الدماغ" وهي حالة من انخفاض الصفاء الذهني.