وفاة صينية بعد عدة أيام من إجراؤها عملية شفط الدهون

بكين - لايف ستايل
توفيت امرأة من هونغ كونغ الصينية بعد عدة أيام من خضوعها لعملية شفط الدهون في عيادة في العاصمة سيئول في كوريا الجنوبية، ووفقا لموقع AsiaOne نقلا عن مصدر في الشرطة المحلية دخلت المرأة في غيبوبة في 28 كانون الثاني / يناير الماضي خلال العملية. وقام الطبيب بنقل المريضة على وجه السرعة إلى المستشفى، لكن الأطباء فشلوا في إنعاشها.
وفقا للطبيب المتخصص في الجراحة التجميلية في هونغ كونغ، لهو تشيو مين، توفيت المرأة بسبب خطأ في التخدير وقال: "قد يكون سبب الوفاة رد فعل تحسسي أو جرعة زائدة من الأدوية المستخدمة في التخدير". وبحسب الموقع، يقوم خبراء الطب الشرعي بإجراء تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة كما تجري الشرطة تحقيقا في الحادث.
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