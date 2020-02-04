شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم العالمى للسرطان".. ملحمة دعم لرفع معنويات المصابين فى رحلة محاربة المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع احياء دول العالم لليوم العالمي للسرطان، والذي حددته منظمة الصحة العالمية في مثل هذا اليوم الرابع من فبراير من كل عام، تصدر هاشتاج بعنوان "اليوم العالمي للسرطان"، قائمة تريند تويتر في مصر، اليوم الثلاثاء، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا اليوم بنشر إرشادات للتوعية من هذا المرض وأعراض المرض اللعين لتوجه سريعا إلى الأطباء لمحاصرة في المراحل الأولى.

وانهالت التعليقات بالدعاء بالشفاء والنصائح لرفع الروح المعنوية للمصابين بمرض السرطان ، فقال مغرد: "السرطان ليس حكما بالاعدام اللهم اشف كل مريض بالسرطان"، ومغرد آخر: "اللهم اشف أرواحا لا يعلم المها الا انت في اليوم العالمى للسرطان"، وتغريدة ثالثة: "إلى كل من أصيب بهذا الابتلاء السرطان لا يعنى الموت كما كان في السابق بل هو مرحلة ستتجاوزها بعزيمتك ودعم اسرتك ومجتمعك ونحن جميعا لك".









وتحت شعار "هذا أنا.. وهذا ما سأفعل" يتحد العالم، اليوم الثلاثاء، لإحياء اليوم العالمى للسرطان، الذى حددته منظمة الصحة العالمية للاحتفال به فى الرابع من فبراير كل عام، حيث يعد فرصة لنشر التوعية حول مرض السرطان وحشد دعم الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى والأفراد والمجتمع الدولى لإنهاء الاجحاف الناجم عن المعاناة من هذا المرض.

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ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، سوف يتم إطلاق حملة "هذا أنا.. وهذا ما سأفعل" هذا العام ولمدة ثلاث سنوات، بهدف تمكين الجميع للأخذ على عاتقهم الحد من وقع مرض السرطان على مستوى الفرد والمجتمع والعالم بأسره وذلك من خلال إظهار تأثير الإجراءات والمداخلات الفردية على المستقبل. وتربط هذه المنظمة علاقة رسمية مع منظمة الصحة العالمية.













وتوفر منظمة الصحة العالمية الإرشادات اللازمة لمكافحة العبء الناتج عن مرض السرطان بأسلوب شامل ومتكامل يعتمد التنسيق بين القطاعات لتعزيز الأنظمة الصحية للوصول للتغطية الصحية الشاملة، وتحقيق استجابة أقوى على مستوى الرعاية الصحية الأولية ضد هذا المرض الذى يحصد أرواح الملايين حول العالم كل عام.