كل ما تريد معرفته عن مرض نادية لطفى شقراء الشاشة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة نادية لطفى .. صاحبة النظارة السوداء شقراء الشاشة العربية بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز الـ 83 عاماً، وأصيبت نادية لطفى بمرض الالتهاب الرئوى الحاد، حيث شخصها الأطباء بهذا المرض بعد أن تم نقلها للعناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة معاناتها من نزلة شعبية وارتفاع درجة الحرارة، فى السطور التالية نتعرف على مرض نادية لطفى، وفقاً لما ذكره موقع "Medical news today ".

ما هو مرض نادية لطفى؟

المرض الذى أصاب الفنانة نادية لطفى هو الالتهاب الرئوي وهو التهاب في الرئتين يبدأ عادةً بعدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، حيث تصبح الرئتان ملتهبتين، وتمتلئ الأكياس الهوائية الصغيرة داخل الرئتين بالسوائل، ويمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي عند الشباب والأصحاء، لكنه أكثر خطورة لكبار السن والرضع والأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

تم تصنيف الالتهاب الرئوي والإنفلونزا معًا على أنه السبب الرئيسي الثامن للوفاة في الولايات المتحدة.

أعراض مرض نادية لطفى

الالتهاب الرئوي هو عدوى خطيرة في الرئة مع عدد من الأسباب المحتملة.

تشبه الأعراض الأولى للالتهاب الرئوي عادة أعراض البرد أو الأنفلونزا، يصاب الشخص بعد ذلك بحمى شديدة وقشعريرة وسعال مع البلغم وتشمل الأعراض الشائعة:

-سعال

-البلغم الصدأ أو الأخضر

-السعال من الرئتين

-حمى

-التنفس السريع وضيق التنفس

- قشعريرة

-ألم الصدر الذي عادة ما يزداد سوءًا عند أخذ نفس عميق.

-نبضات سريعة

-التعب والضعف

-قئ و غثيان

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-إسهال

-التعرق

-صداع الرأس

-ألم عضلي

-الارتباك أو الهذيان ، وخاصة في كبار السن

-لون الجلد الأرجواني أو أزرق.

علاج الالتهاب الرئوى

العلاج يعتمد على نوع وشدة الالتهاب الرئوي.

عادة ما يتم علاج أنواع البكتيريا من الالتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية.

عادة ما يتم التعامل مع أنواع الالتهاب الرئوي الفيروسي بالراحة والكثير من السوائل.

يمكن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات في الأنفلونزا.

عادة ما يتم علاج الأنواع الفطرية من الالتهاب الرئوي بالأدوية المضادة للفطريات.

يصف الأطباء عادة الأدوية بدون وصفة طبية للمساعدة في إدارة أعراض الالتهاب الرئوي. وتشمل هذه العلاجات للحد من الحمى ، والحد من الأوجاع والآلام ، ومنع السعال.

بالإضافة إلى ذلك ، من المهم الراحة وشرب الكثير من السوائل، حيث تساعد المحافظة على رطوبة الجسم على تخفيف البلغم والمخاط السميك.