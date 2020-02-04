شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة علمية تكشف خطورة أكل هذه الأجزاء من الدجاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أثبتت دراسات علمية وميدانية حديثة، أن أجنحة الدجاج ورقابها، لها أضرار خطرة على صحة الإنسان، وذلك بسبب حقن الدجاج بمادة تسمى “الستيرويد”.

وبحسب موقع “health line” العلمي، فإن “الستيرويد” نوع من الهرمونات التي تعجل في عملية نمو الدجاج، وتسبب هذا المادة الفشل الكلوي والبرود الجنسي لدى الرجال.

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وأوضح الموقع أن هذه المادة تخل بتوازن هرمونات الجسم، وتتسبب في السمنة، كما تتسبب في حدوث خلل في هرمونات الأطفال المسؤولة عن تكوين العظام والعضلات.

وأضاف: كما تؤثر مادة “الستيرويد” في الهرمونات الطبيعية الموجودة لدى الجميع، كباراً وصغاراً، ويتسبب الإفراط في تناول أجنحة ورقاب الدجاج المحقونة بهذا الهرمون في خشونة الصوت.

وختم الموقع، بأن المادة تسبب أيضاً ظهور شعر في كثير من مناطق الجسم، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وانقطاعها تماماً في عدد من الحالات التي تم اكتشافها سريرياً.