القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي من بعض الأعراض العامة التي تدل على الإصابة بمرض السرطان، وعلى رأسها الشعور المستمر بالإرهاق والإجهاد.
ويقول الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام رئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي: "يمكن إنقاذ حياة ما يصل إلى 3.7 مليون شخص كل عام عن طريق الوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه وعلاجه".
وتوقّعت منظمة الصحة العالمية تزايد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، نتيجة عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.
الإنفوجراف التالي يوضح أبرز العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بالسرطان..
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. 12 علامة للإصابة بالسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.