إنفوجراف.. 12 علامة للإصابة بالسرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي من بعض الأعراض العامة التي تدل على الإصابة بمرض السرطان، وعلى رأسها الشعور المستمر بالإرهاق والإجهاد.

ويقول الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام رئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي: "يمكن إنقاذ حياة ما يصل إلى 3.7 مليون شخص كل عام عن طريق الوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه وعلاجه".

وتوقّعت منظمة الصحة العالمية تزايد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، نتيجة عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بالسرطان..



