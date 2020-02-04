ارتفاع ضغط الدم يهددك بالفشل الكلوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت جمعية ألمانية طبية إن ارتفاع ضغط الدم لا يرفع خطر الإصابة بأزمات قلبية أو سكتات دماغية فحسب، بل يهدد الكلى أيضا.

وأوضحت الجمعية الألمانية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في تدمير الوحدات الأنبوبية الكلوية المعروفة باسم "الكليونات"، وهي الوحدة الفاعلة الأساسية في الكلية، والتي تعمل على ترشيح الدم من فضلات الأيض، ما يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

وأضافت: "تتمثل أعراض الفشل الكلوي في احتباس الماء بالجسم وتراجع كمية البول وآلام التبول والتشنجات وعدم انتظام ضربات القل".

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وتابعت: "كما تتمثل في ضيق التنفس والغثيان والقيء والخدر والنعاس والغيبوبة، وفقدان الشهية والشعور بالإنهاك والحكة".



نصحت الجمعية مرضى ارتفاع ضغط الدم بإجراء فحوصات للكلى بانتظام، مع العمل على ضبط قيم ضغط الدم من خلال المواظبة على تعاطي الأدوية وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي والإقلال من الملح.

وقالت: "بخلاف ارتفاع ضغط الدم، تشمل أسباب الإصابة بالفشل الكلوي أيضا داء السكري والتهابات الكلى".