4 إصابات بكورونا في سنغافورة لأشخاص لم يسبق لهم زيارة الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت سنغافورة أول حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص لم يسبق لهم زيارة الصين.

وقالت صحيفة ستريتس تايمز، الثلاثاء إن الحالات تعود لأربع سيدات، اثنتان كانتا تعملان في متجر يبيع منتجات صينية، ويستقبل سائحين صينيين. والحالة الثالثة لخادمة لإحدى السيدتين العاملتين بالمتجر، والرابعة لمرشدة سياحية كانت تصطحب المجموعات السياحية لنفس المتجر. وأعلنت سنغافورة الثلاثاء تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بالفيروس. وبذلك تبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس في سنغافورة 24 حالة.

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