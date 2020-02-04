أوجاع المعدة هذه تستلزم مراجعة الطبيب فورا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد آلام المعدة من الآلام الشائعة والتي مازال يصعب تشخيصها حتى لدى أفضل الأطباء، حيث إنه من الممكن أن يظهر تأثيرها في أكثر من مكان في بطنك وجسمك، وهناك فروقات دقيقة بين كل تشخيص وآخر.

‎فإذا كنت تعانين من آلام في المعدة تجعلك تتسائلين عما إذا كانت خطيرة. هنا نعرض لك بعض آلام المعدة التي تستوجب عليك زيارة الطبيب بشكل فوري.

‎ألم شديد يصاحبه إسهال دموي

‎الألم الشديد الذي يصاحبه إسهال دموي، قد يدل على وجود مرض بكتيري انتقل عن طريق الطعام مثل عدوى السالمونيلا أو شيغيلا، وهذه الامراض عادة ما تكون مصحوبة باعراض أخرى مثل الحمى، وغالبًا ما يكون التشخيص تسممًا غذائيًا يختفي في غضون أيام، خاصة في حال ظهوره على شخص أخر تناول من نفس الطعام وأصيب بأعراض مشابهة، لكن وجود الدم سبب كافٍ لزيارة الطبيب.

‎الألم المفاجئ مع التقيؤ

‎يمكن أن يكون هذا أيضًا علامة على الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الطعام، لكن هذه الأعراض يمكن أن تحدث أيضًا بسبب التهاب المعدة والأمعاء الحاد، أو ما يسمى "نزلة معوية". لذلك، عليك زيارة الطبيب لأنه من الصعب التفريق بين التسمم الغذائي والنزلة المعوية.

‎استمرار الألم لعدة أيام مع وجع في الظهر

‎يبيّن الأطباء أن مدة الألم ليست دائمًا دلالة على خطورة الأمر، لكن اذا استمر ألم المعدة لعدة أيام وبدأ ينتقل إلى الظهر، فقد يشير إلى أمر خطير مثل التهاب البنكرياس الحاد أو التهاب المرارة، وعادة يكون هذا الوجع في أعلى البطن ثم يمتد إلى الظهر، لذلك عليك مراجعة الطبيب لأن المشكلتين تعدّان خطيرتين.

‎ازدياد الألم في الجهة اليمنى من البطن

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‎غالبًا ما يكون السبب التهاب الزائدة الدودية التي من أعراضها أن يتدرج الألم حتى يصبح غير محتمل في غضون ساعات، وترافقه أعراض أخرى مثل الحمى والغثيان والإمساك والإسهال، لذلك عليك زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، لأنه من الممكن أن تنفجر الزائدة الدودية في أي وقت.

‎ألم الكلى وأسفل الظهر وأثناء التبول

‎من الممكن أن يكون سبب الألم حصى في الكلى، فالحصوات الكبيرة تسبب الآلام عندما تمر عبر مجرى البول، فمجرد شعورك بهذه الأعراض عليك الذهاب إلى الطبيب.

‎ألم اسفل البطن ويقل بعد التبول

‎يمكن أن يكون هذا علامة على متلازمة القولون العصبي الذي يؤدي إلى مشاكل عديدة، مثل ألم المعدة المستمر والإسهال والإمساك، ويكون التشنج البطني عادة في أسفل البطن ويتحسن بعد الانتهاء من حركات الأمعاء، لكن اذا تكرر الأمر عليك زيارة الطبيب.

‎الألم شديد خاصةُ خلال الدورة الشهرية

‎يمكن أن تكون التشنجات جزءًا طبيعيًا، لكن يكون غير طبيعي عندما يكون شديد أو يزداد سوءًا بمرور الوقت، لأنه من الممكن أن تكون علامة لالتهاب بطانة الرحم التي تؤدي إلى ألم غير معقول يمكن أن يظهر بطرق متنوعة، على شكل ألم مزمن في أسفل الظهر والحوض، وألم أثناء ممارسة الجنس. وهنالك عدة طرق لعلاج ألم بطانة الرحم، لذلك ينصح بزيارة الطبيب لاختيار العلاج الأنسب.

‎الألم مفاجئ وحاد على جانب واحد من الحوض

‎يكون في بعض الاحيان هذا النوع من ألام المعدة يشير إلى تمزق كيس مبيض. في بعض الأحيان تمزقها لا يسبب أعراض ويختفي بعد فترة، لكن إذا انفجر من الممكن أنْ يسبب أضرارًا عديدة غير ألم المعدة، لذلك عليك بمراجعة طبيبك.