اليابان تفرض الحجر الصحي على سفينة للاشتباه في "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت اليابان الحجر الصحي على آلاف الأشخاص على متن سفينة سياحية الثلاثاء بعد التأكد من إصابة راكب كان في وقت سابق على متن السفينة بفيروس كورونا الجديد.



وكان الرجل سافر جوا إلى اليابان قادما من الصين في منتصف يناير الماضي، ثم سافر على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس" إلى هونج كونج ونزل هناك. وتم التأكد من إصابة الرجل، وهو في الثمانينات من عمره، بالفيروس السبت الماضي.

وبعد رسو السفينة في ميناء يوكوهاما، جنوب طوكيو، صعد العشرات من أفراد الحجر الصحي لفحص 2500 راكب فضلا عن 1000 من أفراد الطاقم، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

Advertisements

ولن تسمح السلطات اليابانية لأي شخص بمغادرة السفينة حتى ينتهي الحجر الصحي مساء الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسؤول حكومي إن 7 أشخاص على الأقل على متن السفينة قالوا إنهم يشعرون بتوعك.

وسجلت اليابان حتى الآن 20 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.