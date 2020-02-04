فتاة صينية تستخدم طريقة مبتكرة للتسوق لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا"

في الوقت، الذي تمنع الكثير من الدول، رعاياها، من الذهاب إلى الصين خوفا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، استخدمت فتاة صينية طريقة مبتكرة للتسوق، دون أن تكون مجبرة على الخروج من منزلها.ذكرت ذلك مجلة "غلوبال تايمز"، مشيرة إلى أن الفتاة استخدمت روبوت، على شكل سيارة صغيرة، تجر صندوقا خلفها، ومجهزة بكاميرا لمتابعتها خلال الرحلة. ونشرت الصحيفة، مقطع فيديو، يرصد رحلة الروبوت الصغير، الذي انطلق من منزل الفتاة الصينية، متجها إلى المتجر، للقيام بعملة التسوق.وترصد كاميرات الروبوت محطات الرحلة، التي شملت التجول في بعض الشوارع، حتى حصل على الطلبات الخاصة بالفتاة، ثم عاد إليها في نفس الطريق.

ويظهر الفيديو، لحظة عودة الروبوت، حيث قامت الفتاة بإجراء عملية تعقيم له باستخدام مادة تم رشها على الصندوق الذي يحمل فيه، الطلبات، التي قام بشرائها. وتنصح السلطات الصينية، المواطنيين، بتجنب السفر، والتقليل من التنقل من مكان إلى مكان، لتجنب الإصابة، وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 اعتبارا من يوم الأحد بزيادة 57 عن اليوم السابق، وأضافت أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.

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